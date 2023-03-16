Невже знову вигадали "ДРГ": в Орловській області люди помітили озброєну групу

Жителі Орловської області Росії заявили про нібито появу групи озброєних осіб на території регіону. Як сказав губернатор Орловської області Андрій Кличков, поки що виявити цих людей не вдалося.

Однак, щоб зменшити паніку росіян, він запевнив, що озброєних людей, які могли проникнути на територію регіону, активно шукають.

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Як сказав Кличков, наразі інформація ретельно перевіряється силовиками, поки що не підтверджується. Повідомлення про те, що людей зі зброєю бачили в одному з районів Орловської області, з'явилися в соцмережах, написав губернатор у своєму телеграм-каналі. Поки що виявити цих людей не вдалося.

Кумедна історія з "українською ДРГ" у Брянській області

У четвер, 2 березня, інформаційний простір сколихнули новини, які "розігнали" російські ЗМІ, про те, що на територію Брянської області Росії проникла "українська ДРГ" і навіть "захопила заручників". Звичайно, це все фейки росіян, які спростували й висміяли представники влади України.

Фантазія російських пропагандистів настільки розігралася, що вони навіть стверджували, що "ДРГ" взяла під свій контроль одразу два прикордонні з Україною села — Любечани та Сушани. Ба більше, "українські нацисти" нібито обстріляли шкільний автобус, загинув чи то хлопчик, чи то дівчинка, а згодом дитина "воскресла".

Користувачі українських соцмереж не змогли пройти повз такий привід для висміювання недолугості росіян та вмить заполонили мережу мемами про "українську ДРГ" у Брянській області.