Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Що Трамп розповів про плани щодо Ормузької протоки?

За словами президента США, сторони розглядають можливість повернення до повноцінного руху суден через протоку, яка має критичне значення для світової торгівлі та енергетичного ринку.

Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття,

– заявив Трамп.

Він також наголосив, що прохід через Ормузьку протоку має залишатися вільним для всіх суден. США не погодяться на можливість запровадження Іраном будь-яких платежів або зборів за користування цим морським маршрутом.

За словами Трампа, відновлення нормального судноплавства може стати першим етапом ширших домовленостей між Вашингтоном і Тегераном. Після цього сторони можуть перейти до обговорення питання іранської ядерної програми.

Президент США вкотре заявив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Він назвав нинішній переговорний процес останньою можливістю для Тегерана уникнути можливого масштабного удару з боку США.

Попри заяви Трампа, офіційний Тегеран не підтвердив проведення переговорів із Вашингтоном щодо відкриття протоки. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що наразі Іран не веде перемовин зі США. Також іранська сторона не повідомляла про будь-які домовленості щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.

Зауважимо, Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі. Вона з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Індійським океаном. Через цей маршрут проходить значна частина світових поставок нафти та газу з країн Близького Сходу. Будь-які обмеження руху суден у цьому районі можуть впливати на ціни на енергоносії та стабільність міжнародних ринків.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США відмовилися від підготовки масштабного удару по Ірану після звернень союзників, які вважали, що дипломатичне врегулювання ще можливе. За його словами, прохання не завдавати удару надходили від Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, а також від самого Ірану.

Вже 3 серпня США мали розпочати новий раунд переговорів із Тегераном, які спершу стосуватимуться відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Після цього сторони можуть перейти до обговорення питання іранської ядерної програми, однак Трамп не назвав можливих термінів укладення угоди чи місця проведення зустрічей.

Водночас іранські державні ЗМІ заперечили, що Тегеран звертався до Вашингтона із проханням скасувати можливий удар. Іранський глава МЗС Аббас Арагчі тим часом провів переговори із представниками Саудівської Аравії, Пакистану та Оману щодо дипломатичних зусиль для зниження напруженості.

Попри спроби знайти дипломатичне рішення, Ізраїль заявив, що продовжує координувати дії зі США та готовий завдати ударів у разі відновлення Іраном ядерної або балістичної програм.