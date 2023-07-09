Підготовка навіть у 30-градусну спеку: в ОШБ "Лють" розповіли, навіщо бійцям пекельні тренування

У Нацполіції України сформували воєнізований добровольчий штурмовий підрозділ "Лють". Бійці цієї бригади щодня готуються до боїв з ворогом. Не зупиняє їх навіть 30-градусна спека.

Відбір в ОШБ "Лють" – непростий. Себто не всі охочі можуть стати його бійцями. Насамперед увагу звертають на фізичну підготовку та мотивацію добровольців, адже завдання, які доводяться виконати штурмовикам, потребують надзвичайної витримки, відваги й сили, – інформує 24 Канал.

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Як тренуються бійці ОШБ "Лють"

Пресофіцер бригади Артем Джепко констатував, що медичний огляд потенційних захисників надзвичайно прискіпливий.

У нас хлопці й дівчата, які тренуються зараз, може, 30 градусів бути на вулиці. Ну, це ж пекло. Але вони досі тренуються. Вони постійно тренуються, тренуються, тренуються. Тому що ми не знаємо, яка буде ситуація. Яка буде ситуація, там, коли знадобиться наша допомога,

– сказав він.

Окрім того, за його словами, такі важкі тренування потрібні тому, що невідомо, яка ситуація буде на полі бою: "Можливо, там буде плюс 40, а можливо буде мінус 20 градусів. Бог його знає. І тренування потрібні для того, щоб люди були готові до цього".

Зверніть увагу! Близько 65% ОШБ "Лють" – це ті люди, які вже мали бойовий досвід. Зокрема, це і поліцейські, це і ті військові, які були на передовій з 2014 року.

Загалом бригада складається з двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та роти спеціальних операцій.

Зазначимо наостанок, що головним завдання на батальйону "Лють" є повернення життя українців до 2014 року. Захисники з цієї ОШБ роблять усе, аби російського окупанта не було на наших територіях. І разом з тим наша держава мала право на гідне, європейське майбутнє.