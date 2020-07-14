Політична осінь 2020 в Україні проходитиме в умовах місцевих виборів. Чого чекати українцям у новому політичному сезоні, розповідають експерти.

Мода на протистояння із Зеленським

На переконання голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, в нинішньому політичному сезоні мода на протистояння з президентом Зеленським. Саме таке позиціонування ріднить такі різні політичні сили як "Європейська солідарність" Порошенка і партію Шарія. Про інші фактори – у статті на 24 каналі.

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Порошенко грає на протистоянні із Зеленським / Фото 24 каналу

Цей вибір, за його словами, обумовлений, перш за все, наростанням проблем у президента Зеленського і його партії через епідемію коронавірусу, карантину і глобальної економічної кризи. Гріх не скористатися такою ситуацією.

Водночас, як розповів політолог Андрій Вігірінський, надто сильних потрясінь восени 2020 року не буде.

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Протестні настрої

За словами Вігірінського, акції протесту будуть. Фактором політичного подразнення стануть місцеві вибори і діяльність парламенту та президента Зеленського. Приміром, розгляд скандального законопроєкту про мову представника фракції "Слуга народу" Бужанського стане приводом для протестів. Хоча, зауважує експерт, документ не надто критичний. І не можна сказати, що за нього проголосують. Але одні бачать у ньому зраду та інтереси Кремля, інші – захист.



Різні політичні сили використають вулицю для агітації / Фото 24 каналу

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По-друге, Порошенко вже збирає мітинги через відкриті кримінальні провадження проти нього. Хоча, зауважує Вігірінський, це акції, що не стосуються державної політики, а особисто Порошенка. Як відзначає Фесенко, для п’ятого президента важливо відновити ситуацію другого туру президентських виборів, коли вибір був тільки між Зеленським і Порошенко.

Відновлення ситуації вибору між двома політичними силами – "Слуга народу" і "Європейська солідарність" – штучно підвищує статус партії Порошенка. Не випадково Порошенко називає себе лідером опозиції, хоча такого права йому ніхто не давав, і в парламенті є ще три опозиційні сили. Пряме протистояння із Зеленським – спосіб політичної захисту інтересів Порошенка в численних кримінальних провадженнях проти нього,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Під місцеві вибори, вважає Вігірінський, активізується "Опозиційна платформа – За життя". ОПЗЖ, швидше за все, виводитиме на вулицю шахтарів. Це робитиметься не заради відстоювання прав громадян, скільки суто партійних інтересів. Також будуть протистояння між праворадикалами і ліворадикалами, які можуть сколихнути суспільство. Серед їхніх учасників багато тих, хто готовий до силових дій. І це дуже небезпечно. Важливо, щоб все було під контролем МВС.

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Ефективність Верховної Ради

На думку Андрія Вігірінського, місцеві вибори не дуже позначаться на роботі парламенту. Хоча політичні протистояння, безумовно, будуть. Зокрема, навколо законопроєкту по СБУ і держбюджету на 2021 рік.



Верховна Рада працюватиме в штатному режимі

Як зазначає політолог, продовжиться розгляд судової реформи, питання про створення Служби фінансових розслідувань для протидії економічним злочинам.

Парламент зможе нормально працювати в умовах передвиборної кампанії. Нормотворчу діяльність Верховної Ради визначає міжнародний фактор і наші зобов’язання перед партнерами. Зокрема, МВФ. Є терміни – у вересні треба виплачувати державний борг. Також треба продовжувати земельну реформу,

– говорить Вігірінський.

Відставка уряду

Причин для відставки уряду восени немає. Але кадрові рішення можливі. За словами Вігірінського, Денис Шмигаль – нейтральний прем’єр-міністр. Глава уряду, схоже, грає в політичній команді, яка надала йому політичну посаду.



Шмигаль залишиться прем’єром, але кадрові зміни в уряді можливі / Фото КМУ

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До того ж, у парламенті є плани щодо прийняття законопроєкту про інтерпеляцію – можливість звільнення окремих міністрів за ініціативи народних депутатів.

Немає сенсу відправляти весь уряд у відставку. Окремі кадрові рішення можливі. Вони залежатимуть від економічно-соціальної ситуації в державі. Через коронавірус і боргові навантаження на держбюджет можлива соціальна напруга. А наразі не надто помітно, що робить міністр економіки Ігор Петрашко,

– відзначає Андрій Вігірінський.