Росіяни користуються туманами для проривів: Філатов сказав, як їх зупинити

Осінні тумани та дощі змінюють умови бойових дій, обмежуючи можливості безпілотної розвідки та ускладнюючи виявлення російських штурмових груп. Окупанти намагаються використовувати погану видимість для проникнення вглиб українських позицій, однак підготовлена оборона дозволяє протидіяти таким атакам.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун" в ефірі 24 Каналу пояснив, чому тумани можуть бути як перевагою, так і серйозною загрозою для Сил оборони України. Він також розповів, яку роль у стримуванні російських проривів відіграють інженерні загородження, артилерія та бронетехніка.

Тумани дозволяють росіянам проникати вглиб позицій

З погіршенням погоди українським військовим стає складніше контролювати переміщення противника за допомогою дронів. Тумани обмежують спостереження з повітря, а отже, ускладнюють своєчасне виявлення російських груп та їх ураження безпілотниками.

Водночас вплив погодних умов залежить від місцевості та підготовки підрозділів. Полк Філатова зараз виконує завдання на більш урбанізованій території, де погана видимість відкриває додаткові можливості для українських військових. Однак на інших ділянках фронту ситуація може бути значно складнішою.

Противник користується цими обставинами. Російські військові можуть проникати на більшу глибину наших позицій, а бойові порядки підрозділів стають менш щільними та стійкими,

– пояснив Філатов.

Однією з причин таких ризиків командир назвав недостатню підготовку піхоти та проблеми з організацією управління бойовими діями за складних погодних умов. Підрозділи повинні бути готовими діяти навіть тоді, коли можливості постійного спостереження з повітря суттєво обмежені.

Водночас Філатов переконаний, що Сили оборони України мають перевагу в адаптації до осінньо-зимових умов. За роки повномасштабної війни українські військові створили розгалужену систему оборонних споруд і загороджень, які противник не може швидко подолати навіть під прикриттям туману.

Бронетехніка може зупиняти мотоциклетні штурми

Філатов наголосив, що ефективність оборони залежить від правильно організованого загальновійськового бою. Командування має забезпечувати взаємодію різних підрозділів і засобів ураження, не покладаючись лише на технології, які можуть втрачати ефективність через погоду.

Якщо командир зосереджується виключно на безпілотниках, цього недостатньо. Потрібно одночасно приділяти увагу підготовці піхоти, роботі артилерії та формуванню бронегруп,

– наголосив командир.

Важливу роль відіграють батальйони підтримки, які займаються інженерним облаштуванням позицій і створюють фізичні перешкоди для російських військ. Навіть якщо окупантам вдається скористатися поганою видимістю та зробити проходи в загородженнях, після покращення погоди українські бійці можуть швидко відновити мінування й уразити групи противника, які проникли на позиції.

Ще один важливий елемент оборони – бронетехніка, яку можна оперативно залучити для відбиття ворожої атаки. Філатов навів приклад російських штурмів із використанням мотоциклів.

Якщо противник вирішує атакувати групами на мотоциклах, це не повинно ставати несподіванкою для командира. За належної організації оборони він може залучити БТР-4Е або Bradley, які здатні ефективно протидіяти таким групам навіть за складних погодних умов,

– розповів Філатов.

За його оцінкою, поєднання фортифікацій, інженерних загороджень, підготовленої піхоти, артилерії та бронетехніки дозволяє стримувати противника, який має значну чисельну перевагу. Вирішальними залишаються відповідальність командира та злагоджена робота штабу, щоб усі елементи оборони могли діяти узгоджено навіть за обмеженої видимості.

Філатов про тумани на фронті: дивіться відео