Осінній призов-2021: коли стартує строкова служба і скільки юнаків заберуть до армії

Цьогорічний осінній призов стартує вже на початку жовтня і триватиме до грудня 2021 року. Загалом до строкової служби планують залучити понад 13,5 тисяч осіб.

Як розповів полковник Микола Качаненко, перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останні – 21 грудня.

Важливо Призов 2021: деталі, які мають знати призовники у часи COVID-19

Загалом призвати мають 13 575 чоловіків. Це – на 671 особу менше, ніж під час весняного призову

Але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6 500 осіб. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур,

– зазначив Качаненко.

За його словами, найбільше людей призвуть у Дніпропетровській та Харківській областях – 1300 і 972 особи відповідно.

Микола Качаненко також нагадав, що ті чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку.





Скільки українців призвуть під час осіннього призову / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Призов в умовах COVID-19

Полковник зауважив, що вже 3 призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

Якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм,

– наголосив він.

Яких санітарних норм дотримуються на дільницях

на місцях є засоби захисту й дезінфекції,

призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції.

Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено – у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом,

– додав Качаненко.



Хто може отримати повне звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу

Коли скасують строкову службу в Україні

20 липня глава президентської партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю ЗМІ заявив, що уже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов'язковий військовий призов. Це, зокрема, дозволить зробити ухвалений Радою закон про національний спротив, який передбачає створення територіальної оборони.