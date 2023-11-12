Жовто-сині трубочки для коктейлю: у Криму росіяни змусили дівчину вибачатися за фото в Instagram

Мешканка Севастополя Катерина Осипова розмістила на своїй сторінці в соцмережі кілька світлин. Російські силовики помітили в них проукраїнські погляди дівчини і "запросили" її до відділку.

Там Осипову змусили на відео вибачатися за свої "провокативні" фото і "божитися" у любові до Росії.

Дивіться також Це місія його життя, – Давидюк припустив, що задумав Патрушев проти Путіна

Манікюр у кольорі українського прапора

Проросійські кримські блогери вишукують у соцмережах місцевих жителів найменші натяки на те, що вони можуть вболівати за Україну, а потім "наводять" на них поліцію окупантів. Так трапилося із Катериною. Дівчина в Instagram розмістила кілька фото, на яких фігурували предмети у жовтно-синіх кольорах. Так, на одному з них – це трубочки для коктейлю, на другому – подушки, на третьому – манікюр.

Фото із "забороненими відтінками": скриншот

Окупанти вирішили, що цього досить, аби запідозрити Осипову у проукраїнській позиції. На відео, записане під примусом, дівчина запевняє, що, мовляв, ці фото зробила давно і "на емоціях".

Осипову змусили вибачатися та тлі російського прапора / скриншот відео

Крім того, вона наголошує, що є росіянкою і "поважає" свою батьківщину.

В Алушті дівчата танцювали під пісню Сердючки: їх змусили співати про "Путіна"

Троє аніматорок з Алушти веселилися під пісню "Гуляночка". Це дуже не сподобалося окупантам. Особливо їх роздратував рядок з пісні "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так". У ньому вони розгледіли "дискредитацію армії Росії". Тому дівчат оштрафували на 15 тисяч рублів і записали з ними відео, на якому ті вибачаються і співають "Владімір Путін – молодєц".