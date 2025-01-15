Австралія може вислати посла Росії через ймовірну страту полоненого в Україні австралійця

З'явилися дані про те, що росіяни могли стратити полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України. Австралія уже розпочала розслідування та викликала російського посла для пояснень.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізе у виданні Doorstop. Він додав, що країна готова вжити найрішучіших заходів, якщо страта підтвердиться.

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Австралія вимагає Росію підтвердити статус Оскара Дженкінса

Албанізе повідомив, що обговорив з українським послом у понеділок, 13 січня, цю ситуацію.

Ми закликаємо Росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Ми як і раніше серйозно стурбовані. Ми будемо чекати на оприлюднення фактів. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо. І уряд Австралії вживатиме найрішучіших заходів,

– заявив прем'єр Австралії.

Хоч і Албанізе не відповів прямо на питання журналіста, чи видворять посла Росії з Австралії, але, схоже, уряд дійсно не виключає цього.

"Ми вживатимемо найрішучіших заходів, якщо це підтвердиться. Ми будемо діяти, як уряд, відповідально і реагуватимемо на факти. Ми намагаємося визначити це. І потім визначимо нашу відповідь", – додав австралійський прем'єр.

Він зауважив, що Австралія вже викликала російського посла, щоб той пояснив, чи було завдано шкоди Дженкінсу.