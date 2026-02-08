Чи можуть мобілізувати чоловіка, який оскаржує висновок ВЛК
- Оскарження висновку ВЛК може тривати від 2 до 3 місяців при розгляді комісіями вищого рівня, або від 3 до 6 місяців, якщо оскаржувати рішення у суді.
- Для успішного оскарження необхідно мати реальні медичні підстави, підтверджені свіжими висновками лікарів з державних або комунальних медичних закладів.
Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки проходять військово-лікарську комісію. Якщо людина не згодна з її висновком, рішення можна оскаржити.
Успіх оскарження залежить від конкретної ситуації та наявних доказів. Про це адвокат Юрій Костинюк розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Як довго триває оскарження висновку ВЛК?
За словами юриста, нерідко медкомісії поверхово оцінюють стан здоров'я і визнають придатними людей, які фактично не можуть повноцінно служити.
ВЛК вищого рівня або суд можуть скасувати такий висновок, якщо:
- не врахували медичні довідки та обстеження;
- проігнорували висновки профільних лікарів;
- були порушення під час проходження комісії.
У разі успіху людині призначають повторний медичний огляд, де мають врахувати всі раніше не взяті до уваги проблеми зі здоров'ям.
Стан здоров'я потрібно підтверджувати свіжими висновками лікарів з державних або комунальних медичних закладів. Старі довідки або документи з приватних клінік часто не беруть до уваги.
Статистика показує, що позитивне рішення отримують лише 30 – 40% обґрунтованих скарг. Тобто приблизно кожна третя заява призводить до перегляду висновку ВЛК.
Тривалість оскарження рішення ВЛК залежить від обраного шляху. Якщо скаргу розглядають комісії вищого рівня, процедура зазвичай триває 2 – 3 місяці – до остаточного рішення Центральної ВЛК. Якщо ж рішення оскаржують у суді, розгляд може затягнутися на 3 – 6 місяців.
Часто справу спочатку розглядає регіональна ВЛК, а вже потім – центральна.
Процес може затягуватися через навантаженість комісій та судів.
Зверніть увагу! Подання скарги не зупиняє дію рішення ВЛК. Поки триває розгляд, людину можуть мобілізувати, і вона зобов'язана виконувати військові обов'язки до остаточного рішення.
Отже, оскарження ВЛК має сенс тоді, коли є реальні медичні підстави, підтверджені документами. Без них шанси на успіх мінімальні, а сам процес може тривати кілька місяців.
