Основні сили росіяни кидають на захоплення усієї території Донеччини і Луганщини

Основні зусилля противник зосереджує на наступі та повному захопленні території Донецької і Луганської областей.

Ворог перегруповує свої війська для наступу у Східній операційній зоні.

До речі Мотострілецький батальйон окупантів втратив 60% свого складу

Яка ситуація на напрямку

Окупанти завдають авіаударів по Лисичанську, Рубіжному, Попасній, Кремінній. Вони хотіли обійти наші підрозділи у цьому регіоні, але без успіху.

Також росіяни посилюють угруповання на Донецькому напрямку. Ешелони з озброєнням і технікою прибули на залізничну станцію Ровеньки.

Важливо – Втрати ворога станом на ранок 31 березня: