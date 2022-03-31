Основні сили росіяни кидають на захоплення усієї території Донеччини і Луганщини
31 березня 2022 , 13:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Основні зусилля противник зосереджує на наступі та повному захопленні території Донецької і Луганської областей.
Ворог перегруповує свої війська для наступу у Східній операційній зоні.
До речі Мотострілецький батальйон окупантів втратив 60% свого складу
Яка ситуація на напрямку
Окупанти завдають авіаударів по Лисичанську, Рубіжному, Попасній, Кремінній. Вони хотіли обійти наші підрозділи у цьому регіоні, але без успіху.
Також росіяни посилюють угруповання на Донецькому напрямку. Ешелони з озброєнням і технікою прибули на залізничну станцію Ровеньки.
Важливо – Втрати ворога станом на ранок 31 березня: