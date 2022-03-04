Основні зусилля окупантів зосереджуються на оточенні Києва, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ заявили, що основні зусилля окупанти зосереджують на оточенні Києва. Захисники української столиці продовжують відбивати наступ ворога.

Пресслужба Генштабу ЗСУ наголосила, що триває дев'ята доба, відколи український народ героїчно захищає рідну землю від російського воєнного вторгнення.

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Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах,

– мовиться у повідомленні.

Також окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по населених пунктах.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог – деморалізований. Боротьба триває, разом українці переможуть.

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