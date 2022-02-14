Особа не остання в Україні, а я – один, – Петрик про відповідь на пропозицію хабаря від Трухіна
Джерело:"Українська правда"
Саме з боді-камери патрульного Сергія Петрика з'явилось скандальне відео з місця ДТП з нардепом Трухіним. Поліцейський наголосив, що жорстко з політиком не поводились, адже не є каральним органом.
В інтерв'ю Петрик зізнався, що став відомим саме після скандалу з відео у 2022 році. Правоохоронець зазначив, що лише про це говорять у його рідному селищі, а його мати взагалі просить звільнитись.
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У Петрика спитали, чому Трухіна "не поклали обличчям в асфальт"
У патрульного спитали, чому після пропозицій, які пролунали від нардепа Трухіна, його "не поклали обличчям в асфальт".
Поліція – це не каральний орган, вона попереджає про правопорушення або застерігає від нього людей. Десь якісь нюанси, якщо в мене були, то будемо чекати на те, коли слідство розставить усі крапки над "і",
– зазначив поліцейський.
Патрульний зазначив, що загалом у ситуації були важкі, адже в час, коли всі їхали на Київ, зупинилась ціла смуга руху. Петрик каже, що у цей час в нього "розривався телефон".
Я був один і зі всім треба було розібратись, – Петрик
Особа не остання в Україні, а я тут один – мені з усім треба розібратися: щоб ніхто не пішов, нікуди не дівся, тим допомогли, туди приїхали, тому розповісти, тому доповісти. І щоб ті могли нормально регулювати дорогу в подальшому,
– пояснив Петрик.
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Відео з боді-камер зливають у базу
Він зазначив, що під кінець зміни відео з боді-камер зливають в базу. Надалі працівники поліції до нього не мають доступ. Є окремі відділи, які займаються цією ситуацією.
Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 чоловік. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники,
– додав правоохоронець.
Що відомо про скандал з відео з місця ДТП з Трухіним:
- ДТП, у якому постраждало 6 осіб, трапилось 23 серпня 2021 року. В автомобілі, який спричинив аварію був нардеп Олександр Трухін.
- У лютому 2022 року журналісти "Української правди" оприлюднили відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика.
- На кадрах нардеп пропонує правоохоронцям хабар, каже, що подзвонить Денису Монастирському, а також хоче "тихо піти в ліс".
- Офіс генпрокурора за цим фактом відкрив кримінальне провадження.
Трухін намагався дати хабар і втекти в ліс: відео