Особа не остання в Україні, а я – один, – Петрик про відповідь на пропозицію хабаря від Трухіна

Саме з боді-камери патрульного Сергія Петрика з'явилось скандальне відео з місця ДТП з нардепом Трухіним. Поліцейський наголосив, що жорстко з політиком не поводились, адже не є каральним органом.

В інтерв'ю Петрик зізнався, що став відомим саме після скандалу з відео у 2022 році. Правоохоронець зазначив, що лише про це говорять у його рідному селищі, а його мати взагалі просить звільнитись.

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У Петрика спитали, чому Трухіна "не поклали обличчям в асфальт"

У патрульного спитали, чому після пропозицій, які пролунали від нардепа Трухіна, його "не поклали обличчям в асфальт".

Поліція – це не каральний орган, вона попереджає про правопорушення або застерігає від нього людей. Десь якісь нюанси, якщо в мене були, то будемо чекати на те, коли слідство розставить усі крапки над "і",

– зазначив поліцейський.

Патрульний зазначив, що загалом у ситуації були важкі, адже в час, коли всі їхали на Київ, зупинилась ціла смуга руху. Петрик каже, що у цей час в нього "розривався телефон".

Я був один і зі всім треба було розібратись, – Петрик

Особа не остання в Україні, а я тут один – мені з усім треба розібратися: щоб ніхто не пішов, нікуди не дівся, тим допомогли, туди приїхали, тому розповісти, тому доповісти. І щоб ті могли нормально регулювати дорогу в подальшому,

– пояснив Петрик.

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Відео з боді-камер зливають у базу

Він зазначив, що під кінець зміни відео з боді-камер зливають в базу. Надалі працівники поліції до нього не мають доступ. Є окремі відділи, які займаються цією ситуацією.

Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 чоловік. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники,

– додав правоохоронець.

Що відомо про скандал з відео з місця ДТП з Трухіним:

ДТП, у якому постраждало 6 осіб, трапилось 23 серпня 2021 року. В автомобілі, який спричинив аварію був нардеп Олександр Трухін.

У лютому 2022 року журналісти "Української правди" оприлюднили відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика.

На кадрах нардеп пропонує правоохоронцям хабар, каже, що подзвонить Денису Монастирському, а також хоче "тихо піти в ліс".

Офіс генпрокурора за цим фактом відкрив кримінальне провадження.

Трухін намагався дати хабар і втекти в ліс: відео