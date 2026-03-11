Ніби водій шкільного автобуса: Зеленський відверто розповів про зміну життя з початком війни
- Президент Зеленський заявив, що війна суттєво змінила його особисте життя, і він відчуває себе передусім керівником держави.
- Зеленський порівняв свою відповідальність із роллю водія шкільного автобуса, який відповідає за кожне життя у салоні.
Президент Володимир Зеленський зізнався, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило його особисте життя. Нині він насамперед відчуває відповідальність за державу й рідко має можливість побути із родиною.
Про таке глава держави розповів у інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.
Як війна трансформувала особисте життя Зеленського?
Під час розмови із журналістом президент заявив, що нині відчуває себе передусім керівником держави й порівняв свою роль із відповідальністю водія шкільного автобуса, який відповідає за кожне життя у салоні.
Зеленський відверто розповів, що майже не має часу для родини й зізнався, що відчути себе просто сином йому вдається лише під час рідкісних дзвінків матері.
Я відчуваю, здебільшого відчуваю відповідальність. Ось чому я почуваюся президентом. Але після цієї роботи я почуватимусь батьком, сподіваюся. Більше схожий на батька,
– сказав Зеленський.
Що ще відомо про життя Зеленського зараз?
У матеріалі New York Times за 9 березня Володимир Зеленський зізнався, що з початком війни в Україні його сон триває у середньому п'ять годин на добу.
Також стало відомо, що президент вживає чималу кількість кави за день. Один з його радників повідомив, що Зеленський випиває десять або й більше чашок.