Зеленський скерував до Ради законопроєкт про особливий статус для поляків в Україні

Польща прийняла найбільше українських біженців, які втікали від війни. Як подяку за підтримку, в Україні вирішили надати полякам особливий статус.

11 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про особливий статус для поляків. На це вже відреагував польський лідер Анджей Дуда.

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Те, що сьогодні відбувається між поляками та українцями, є найкращим доказом того, що йдеться не про помсту. Сьогодні немає поляків, які б не знали, що таке Волинська різня, але вони приймають під свій дах українців, допомагають усьому народу і державі,

– наголосив Дуда.

Він додав, що "по обидва боки кордону, якого вже немає, потрібна велика відповідальність за майбутнє".

Зауважимо, про внесення законопроєкту в Раду повідомив Дуда. Наразі документа немає на сайті українського парламенту.

Що відомо про особливий статус для поляків

Уперше Зеленський заговорив про нього у травні, коли до Києва приїхав польський президент. Український лідер дякував колезі за те, що наші громадяни отримали в сусідній країні майже такі ж права, як і поляки. Зеленський наголосив, що не залишить це без відповіді й анонсував аналогічний законопроєкт в Україні.

Дай Боже, аби польським громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці і поляки – рідні та рівні,

– зазначив президент України.

Зауважимо, що 11 липня в Польщі вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Тож рішення саме у цей день внести в Раду законопроєкт щодо особливого статусу для поляків стало символічним.

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