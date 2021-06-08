Останки ще 2 жертв катастрофи MH17 на Донбасі досі не знайшли, – суд у Гаазі

У катастрофі МН17 на Донбасі загинуло 298 осіб. Попри те, що трагедія трапилась ще у 2014 році, досі не вдалося знайти останки 2 жертв.

Головуючий суддя Хендрік Стейнхейс наголосив, що усі інші жертви встановлені. Однак частини тіл довелося шукати на площі до 60 квадратних кілометрів

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Річ у тім, що уламки літака падали на дерева та городи. Останки тіл були упаковані в 239 мішків. Кількома репатріаційними рейсами їх доставили до Нідерландів.

Що цікаво, експерти знайшли телефони та особисті речі двох пасажирів, однак останки їхніх тіл не виявили. На наявність сторонніх матеріалів досліджували 61 тіло.

Варто зазначити, що після видалення металевих частинок стало зрозуміло, вибух трапився зовні літака.

Як ідентифікували тіла

Експерти використовували такі методи для ідентифікації 298 жертв:

ДНК;

відбитки пальців;

порівняння одягу і зовнішнього вигляду.

Катастрофа МН17: коротко

Boeing над Донбасом збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року. Внаслідок цього загинули 298 осіб, які були на борту літака.

збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року. Внаслідок цього загинули 298 осіб, які були на борту літака. Є 4 особи, яких звинувачують у катастрофі: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

У Гаазі 7 червня 2021 року стартувало засідання суду у цій справі.



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