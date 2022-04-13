Останні 2 дні окупанти взагалі не випускають людей з Маріуполя
13 квітня 2022 , 09:24Читать новость на русском
Якщо раніше люди хоч могли виїхати з Маріуполя на власному транспорті, то останні 2 дні окупанти вже взагалі не випускають жителів із заблокованого міста.
Попри повну блокаду з 1 березня, наші військові тримають оборону. Про це повідомили в місцевій ОВА.
До речі Росіяни наступають в районі "Азовсталі" та порту Маріуполя
Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть виїхати. Евакуація із Бердянська до Запоріжжя триває.
Яка загалом ситуація на Донеччині
На Донецькому напрямку стабільно напружено. Зокрема, у районах Авдіївки, Очеретинської ОТГ, Мар'їнки та Вугледару. Є руйнування приватних будинків.
За добу одна людина загинула, троє – поранені.
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