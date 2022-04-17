Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для всієї України, – Залужний

Валерій Залужний зазначив, що українці вже 8 років цілодобово воюють. Однак останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для всієї країни. У час війни армія дуже потребує допомоги.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що потреби армії, яка веде війну, колосальні.

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У час війни армія потребує величезної підтримки

Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства,

– зазначив Залужний.

Він додав, що над задоволенням потреб армії в режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн. Головнокомандувач ЗСУ подякував всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність.

Благодійний фонд Залужного

Залужний відзначив, що особисто не має часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії.

Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, який має моє ім'я,

– пояснив він.

Генерал додав, що довіряє засновникам фонду і сподівається, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.

Він підсумував, що з маленьких ініціатив складається спільна велика Перемога.

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