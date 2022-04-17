Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для всієї України, – Залужний
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
Валерій Залужний зазначив, що українці вже 8 років цілодобово воюють. Однак останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для всієї країни. У час війни армія дуже потребує допомоги.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що потреби армії, яка веде війну, колосальні.
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У час війни армія потребує величезної підтримки
Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства,
– зазначив Залужний.
Він додав, що над задоволенням потреб армії в режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн. Головнокомандувач ЗСУ подякував всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність.
Благодійний фонд Залужного
Залужний відзначив, що особисто не має часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії.
Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, який має моє ім'я,
– пояснив він.
Генерал додав, що довіряє засновникам фонду і сподівається, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.
Він підсумував, що з маленьких ініціатив складається спільна велика Перемога.Зверніть увагу! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей: Моно: 5375414110443750 Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com. Більше реквізитів та інформації тут.
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