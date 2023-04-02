Миттєво впізнала: мати Мацієвського розповіла, як дізналася про смерть сина

Мати розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ Олександра Мацієвського розповіла про те, як побачила кадри останніх хвилин життя її сина. Востаннє вона спілкувалася з сином 29 грудня.

Жінка зауважила, що у Ніжині з'явилися чутки про те, що 163-й батальйон зазнав великих втрат. Тож Параска Демчук вирішила звернутися до місцевого військкомату з питанням про її сина.

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Як жінка дізналася про смерть сина

Однак жінці не надали жодної інформації. Факти почали з'ясовуватися після того, як 163-й батальйон повернувся на базу до Чернігова на початку січня без рядового Мацієвського.

Один із членів його підрозділу повідомив Демчук, що її син зник безвісти і, найімовірніше, загинув.

У лютому Демчук зателефонувала до поліції. У Києві вона зустріла пронизане кулями тіло свого єдиного сина, отримане в результаті обміну.

Жінка розповіла, що частина його голови була відсутня. Та не можна було помилитися щодо порізу над бровою і родимої плями на нозі, пригадує Параска.

За кілька днів Парасковія поховала свого сина, якому не було і 43 років. Та питання про те, як він загинув, продовжувало її непокоїти.

Врешті з'явилася із відео, що висвітилось на телефоні жінки одного вечора, коли вона повернулася додому з роботи й сіла за стіл на кухні. На ньому було видно чоловіка, в якому вона миттєво впізнала свого сина. Він стояв по коліна у ямі із цигаркою.

Остання розмова з сином

Мати Мацієвського тепер знаходить певну розраду в телефонних дзвінках, листах і віршах, що надходять їй, в яких відзначають хоробрість її сина та дякують їй за те, що виховала патріота.

Вбита горем жінка згадує, що під час останньої зустрічі Олександр сказав: "Мамо, дякую за життя". Востаннє вони спілкувалися 29 грудня.

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