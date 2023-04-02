Миттєво впізнала: мати Мацієвського розповіла, як дізналася про смерть сина
Джерело:The Wall Street Journal
Мати розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ Олександра Мацієвського розповіла про те, як побачила кадри останніх хвилин життя її сина. Востаннє вона спілкувалася з сином 29 грудня.
Жінка зауважила, що у Ніжині з'явилися чутки про те, що 163-й батальйон зазнав великих втрат. Тож Параска Демчук вирішила звернутися до місцевого військкомату з питанням про її сина.
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Як жінка дізналася про смерть сина
Однак жінці не надали жодної інформації. Факти почали з'ясовуватися після того, як 163-й батальйон повернувся на базу до Чернігова на початку січня без рядового Мацієвського.
Один із членів його підрозділу повідомив Демчук, що її син зник безвісти і, найімовірніше, загинув.
У лютому Демчук зателефонувала до поліції. У Києві вона зустріла пронизане кулями тіло свого єдиного сина, отримане в результаті обміну.
Жінка розповіла, що частина його голови була відсутня. Та не можна було помилитися щодо порізу над бровою і родимої плями на нозі, пригадує Параска.
За кілька днів Парасковія поховала свого сина, якому не було і 43 років. Та питання про те, як він загинув, продовжувало її непокоїти.
Врешті з'явилася із відео, що висвітилось на телефоні жінки одного вечора, коли вона повернулася додому з роботи й сіла за стіл на кухні. На ньому було видно чоловіка, в якому вона миттєво впізнала свого сина. Він стояв по коліна у ямі із цигаркою.
Остання розмова з сином
Мати Мацієвського тепер знаходить певну розраду в телефонних дзвінках, листах і віршах, що надходять їй, в яких відзначають хоробрість її сина та дякують їй за те, що виховала патріота.
Вбита горем жінка згадує, що під час останньої зустрічі Олександр сказав: "Мамо, дякую за життя". Востаннє вони спілкувалися 29 грудня.
Що відомо про моторошну страту військового
- 6 березня українців шокувало відео в мережі, на якому українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні".
- Згодом вдалось встановити його ім'я – вбитим бійцем виявився український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Вони воювали біля Соледара.
- Матір розповіла, що востаннє син їй зателефонував 29 грудня 2022 року. Після чого пішов на завдання і зв'язок з ним зник. Матір впізнала свого сина на відео в мережі. Це трапилось вже після похорону.
- Згодом Володимир Зеленський посмертно надав Олександру Мацієвському звання Героя України. У 42-річного Героя залишився 19-річний син та мати. Військовий був розлучений.