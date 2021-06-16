ЗМІ показали останні хвилини життя моделі-українки, яка загинула в Туреччині: відео 18+

Українська модель Анжеліки Сраб'янц трагічно загинула у Туреччині. Вона впала з балкона у Стамбулі після сварки зі своїм хлопцем. Кадри останніх хвилин її життя злили у ЗМІ.

На цих кадрах зафіксовано те, що відбувалося перед падінням жінки з висоти. Ймовірно, що автором відео є її хлопець – турок Бурак Ерджан.

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Відео починається з того, що у кадрі видно балкон. Також чути голос українки, яка плаче. Вона кілька разів звертається до хлопця на ім'я – Бурак. Ймовірно, що саме у цей момент жінка звисає з балкона й не може самотужки піднятися.

На допиті Ерджан казав, що хотів врятувати модель, але її рука нібито зіслизнула. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.

Хлопець кілька разів покликав Анжеліку, казав: "Ходи, ходи". Очевидно, що українка фізично не мала можливості підтягнутися. Після цього екран стає чорним – турок міг покласти смартфон у кишеню, проте не виключив запис відео. Далі Сраб'янц продовжує плакати, вона налякана. Чути, як жінка гукає: "Будь ласка", "Я не можу". Відповідь її співрозмовника нерозбірлива. Перед падінням українка кричить: "Моя рука", далі її голос обривається й чути, як тіло вдарилося об землю.

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