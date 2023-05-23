Святкування останнього дзвоника у Росії: п'яний школяр з Башкирії порізав однолітків

У Башкирії російські підлітки розпивали алкогольні напої перед початком шкільних канікул. Під час святкування вони почали сваритися, й один з дев'ятикласників дістав ножа.

У Росії ще один підліток дістав ніж під час святкування останнього дзвоника. Про це пишуть ворожі ЗМІ, передає 24 Канал. Схожий випадок, до речі, був у Волгоградській області.

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Що сталося у Башкирії

В одному з башкирських населених пунктів школяр напав з ножем на своїх однолітків. Відомо, що дев'ятикласники пили алкоголь на природі у селі. Під час святкування приходу канікул підлітки посварилися.

У результаті один зі школярів дістав ножа та вдарив ним своїх знайомих. Діти отримали поранення, але їх життю наразі вже нічого не загрожує.

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Нагадаємо, росіяни святкують останній дзвоник 23 травня. В цей день на території Росії вже вдруге підлітки нападають на однолітків з ножами. Перший відомий випадок стався у Волгоградської області.

17-річний хлопець намагався перерізати горлянку дівчині. Він напав на неї посеред урочистої церемонії, коли поруч перебували однокласники, учні молодших класів, вчителі, батьки. Очевидці зафільмували цей момент. В юнака швидко відібрали зброю, а школярку госпіталізували.

За версією слідства, підліток міг напасти на дівчину через нерозділене кохання. Також російські правоохоронці звинуватили в усьому відеоігри. Під час допиту нападник був у неадекватному стані та нецензурно лаявся. Свою поведінку він пояснив бажанням вимагати гроші у сім'ї цієї дівчини та у всієї школи. Однак при цьому хлопець не зміг назвати прізвища пораненої школярки.

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