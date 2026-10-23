З російського полону повернулися 35 бійців "Азову", – Прокопенко

У п'ятницю, 23 жовтня, відбувся великий обмін полоненими. Україні вдалось звільнити 270 людей.

Серед них 35 азовців. Про це повідомив Денис Прокопенко у соцмережах.

Що відомо про звільнених азовців?

В Україну 23 жовтня в результаті обміну військовополоненими повернувся 61 військовослужбовець військової частини 3057. Серед звільнених захисників – 35 бійців "Азова".

Захисники пройшли через надскладну 86-денну оборону Маріуполя. Після цього воїни перебували у російських тюрмах більше чотирьох років.

Під щоденними тортурами, в нелюдських умовах ви витримали страшні випробування і продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна,

– заявив Прокопенко

Військовий привітав побратимів на рідній землі та висловив подяку всім, хто працює над організацією обмінів. За його словами, важливе значення має постійне поповнення обмінного фонду.

Дякую тим, хто працює над обмінами, поповнює обмінний фонд, шукає нові рішення – усім, чия робота приносить результат,

– написав Прокопенко.

Він підкреслив, що робота над звільненням полонених повинна залишатися спільним державним пріоритетом, а самі обміни мають відбуватися на систематичній основі. За словами військового, наразі у російському полоні досі залишаються понад 500 бійців "Азова".

Нагадаємо, що під час обміну вдалось звільнити 261 українського захисника та 9 цивільних. Серед тих, хто повернувся додому – 5 військовослужбовців, яких вважали загиблими під час теракту в Оленівці.