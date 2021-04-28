Останній виклик для Ангели Меркель: які проблеми навалилися на канцлерку

Канцлерка Німеччини змагається з часом, щоб перемогти коронавірус, перед тим як вона піде з посади у вересні 2021. Але багато факторів працюють проти неї.

Останній виклик для Меркель: нова хвиля пандемії

Німеччина намагається відчайдушно стримати нову хвилю пандемії, викликану мутованим штамом COVID-19. Він ще відомий як "британський штам", оскільки був вперше зафіксований саме у Великій Британії. Він з'явився у Німеччині вже на початку березня 2021 року. Наразі більшість відділень інтенсивної терапії працюють на повну потужність, пише CNN.

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Кількість померлих вже понад 80 тисяч людей. І поки Британія просуває у світі свій план відновлення (але він посилений масовою вакцинацією, що не всі можуть собі дозволити – 24), а Штати чекають на "літо свободи", німці сидять у черговому локдауні. "Перша відповідь Німеччини була рішуча, успішна, підтримана наукою", – сказав CNN Кай Арцгаймер, політолог політології з Університету Майнцу.

Тоді країна і, зокрема, сама Меркель, отримали високу оцінку за боротьбу з коронавірусом. І це не дивно, бо Німеччина має гарну медичну систему та багато ліжок. Загалом, тоді епідемію тримали під контролем та навіть приймали хворих з інших країн, як-от з Франції.

Арцгаймер вважає, що цей перший успіх заспокоїв політиків, які "дуже неохоче вводили обмеження". Меркель постійно з цим боролася, посилаючись на дані науки. Але такий підхід стикався з проблемами в провінції. Переконати лідерів усіх 16 федеральних земель Німеччини було практично нереально. А саме вони відповідають за реалізацією політики кабінету Меркель.

Останній рік своєї каденції Меркель боролася з пандемією / Фото Anadolu Agency

Наприкінці березня канцлерка здалася і була змушена відмовитися від нового жорсткого карантину на період католицького Великодня. На її думку, він був потрібний через широке поширення нового варіанту вірусу з Великобританії. Наразившись на жорстку критику, вона скасувала локдаун, "бо його неможливо виконати". І визнала, що це була лише її помилка.

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Столиця починає боротьбу

Проблема в тому, що в багатьох регіонах проходили локальні вибори. Або ще будуть проходити й впроваджувати обмеження значило втрачати голоси. Навіть якщо ця потреба була затверджена лікарями та епідеміологами. Баден-Вюртемберг та Рейнланд-Пфальц вже їх провели, християнські демократи програли в обох.

"Людям це набридло, політики про це знають, – сказав Вольфганг Меркель (жодного відношення до канцлера), професор політології з Університету Гумбольдта в Берліні. – Вони боялися, що терпіння людей вичерпається".

Опинившись у такій ситуації, Меркель була змушена починати боротьбу у тому числі за свою спадщину. Як багаторічна лідерка, вона завжди підтримувала консенсус та "керівництво зсередини", але цього разу такі методи не спрацювали.

Недоліком можна вважати занадто децентралізовану систему Німеччини, яка передбачає багато можливостей вето з боку регіонів. У відповідь на це Меркель запропонувала новий федеральний закон, який надає повноваження федеральному уряду для введення обмежень.

Але регіональна політика дозволила вірусу зростати знов / Фото Vox

Його ще має затвердити парламент, але основні пункти такі: заходи автоматично посилюють там, де зараження COVID-19 за тиждень перевищило позначку у 100 людей на 100 тисяч населення. Деякі політологи вважають головною помилкою Меркель довге очікування для впровадження такої легіслатури.

Цей процес міг бути здійснений ще восени минулого року, Але натомість ми говорили про лікарні, цифри, смерть людей. Але нічого не вирішували,

– підкреслив для CNN Геро Нойгебауер, політолог з Берлінського вільного університету.

Меркель підкреслила: щоб зупинити третю хвилю коронавірусу, треба зосередити всі ресурси та зусилля країни й працювати ще краще, ніж до того. "Не можна залишати наших лікарів та медсестер одних, не можна ігнорувати екстрені дзвінки. Вони не можуть перемогти цей вірус самостійно. Навіть маючи найкраще обладнання", – підкреслила Меркель.

Збереження гарної спадщини

Через п'ять місяців, Меркель піде з посади та саме зараз вирішується, як її запам'ятають німці. Вона казала, що сподівається "найгірше буде позаду, коли я залишу офіс". Головна обіцянка: до вересня запропонувати всім принаймні одну дозу вакцини (перший дедлайн – до кінця червня – вже провалений). Але через проблеми з постачанням вона наразі під великим питанням.

Якщо ви спитаєте мене, коли все пішло не так, то це невдача ЄС по закупівлі вакцин. Це бур тригер, політики Німеччини почали нервувати,

– роздумує Вольфганг Меркель.

Країна частково сама винна Втім, це не знімає провини з Берліну, бо Німеччина деякий час очолювала Раду Євросоюзу, мала представників у Єврокомісії. Канцлерка визнавала проблеми з розгортанням вакцинації. Репутація федерального уряду зазнала удару, хоча рейтинги самої Меркель ще відносно високі. Але постала нова проблема – довіра до того, як Німеччина бореться з пандемією, знизилася серед населення, додає Арцгеймер.

Меркель не так хотіла все закінчити, навіть якщо більшість провини лежить на регіональних лідерах. Її тепер часто порівнюють з двома іншими німецькими лідерами після Другої Світової: Конрадом Аденауером та Гельмутом Колем.

Обидва відбули чотири терміни, але "система показала слабкість, дозволивши канцлерам працювати безстроково", сказав Вольфганг Меркель. Останні два роки кожен з них "вже не мав великого впливу на політику". Аденауер був канцлером відродження, за Коля впала Берлінська стіна. Спадщина Меркель поки визначена набагато менш точно.

Канцлерка євроінтеграції, канцлерка біженців, яка перемогла пандемію? Але хвороба, скоріш за все, буде існувати й після вересня 2021.