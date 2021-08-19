Останній єврей в Афганістані відмовився від евакуації: як відреагували таліби

Останній єврей, який перебуває в Афганістані, Забулон Симантов відмовився від евакуації. Причиною стало те, що волонтери, які пропонували допомогти йому, відмовилися покривати всі борги чоловіка.

Симантов вирішив залишитися в Кабулі та доглядати за єдиною в країні синагогою. В ній чоловік і живе.

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Єврей був готовий виїхати в Ізраїль

Евакуацією Забулона Симантова готові були зайнятися у Стамбульському альянсі рабинів ісламських держав. Чоловік погодився покинути Афганістан ще до приходу "Талібану" в Кабул і переїхати в Ізраїль, де проживає його родина. Однак перш ніж покинути країну, чоловік хотів погасити усі свої борги, але грошей у нього не вистачало. Тому Симантов просив їх в альянсі. Там йому відмовили.

Це рішення пояснив ізраїльсько-американський підприємець Моті Кахана, який є одним із тих, хто допомагає в евакуаціях. Він заявив, що займається лише порятунком євреїв, а не грошима.

Я не плачу євреям, щоб врятувати їм власне життя. Я тут, щоб допомогти,

– заявив підприємець.

Таку ж позицію озвучив і голова Стамбульського альянсу Менді Чітрік. Тому Симантов вирішив не покидати територію Афганістану, а залишитися.

Реакція талібів на історію Симантова

Речник талібів Сухайл Шахін прокоментував історію останнього єврея Афганістану. Він заявив, що нова влада не зашкодить релігійним меншинам, зокрема і Забулону Симантову. Також речник додав, що в країні крім мусульман і одного єврея проживають індуїсти та сикхи. Їм теж, за словами Шахіна, перешкоджати ніхто не буде.

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Як Симантов став останнім євреєм Афганістану

До 2005 року в Афганістані жили тільки двоє юдеїв – Забулон Симантов та Іцхак Леві. Інші ж давно покинули країну, зокрема родина Симантова.

Двоє євреїв були непримиримими ворогами та постійно доносили одне на одного. Це набридло талібам, які тоді були при владі, через що у 1998 році обох ув'язнили.

Після смерті Леві Симантов залишився єдиним євреєм на території Афганістану.