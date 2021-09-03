Остання фортеця пала: таліби кажуть про контроль над Панджшером, у провінції спростовують
Джерело:Yeni Safak
"Талібан" заявив про захоплення останнього непідконтрольного регіону Афганістану – Панджшеру. У самій провінції кажуть, що досі захищають від бойовиків рідну землю.
У Панджшері талібам протистоять представники Національного фронту спротиву. За інформацією турецького журналіста, який перебуває на місці подій, бойовики вже святкують перемогу пострілами в різних містах.
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Ополченці спростовують заяви талібів
Також інформацію про взяття під контроль Панджшеру підтвердив і представник "Талібану". Тим часом самі ополченці спростовують це.
Спротив у Панджшері очолює Ахмад Масуд
Спротив цієї провінції очолює Ахмад Масуд – син колишнього польового командира Ахмад-Шаха Масуда. Батько чинного глави повстанців у свій час воював проти радянських військ, а потім вже проти талібів.
Таліби пробували вмовити бійців Національного фронту спротиву здатись, але ті відмовились. Тоді Талібан розпочав наступ на Панджшер.Важливо! До наступу талібів на Панджшер приєдналась і "Аль-Каїда". "Талібан" перекидав в провінцію додаткові сили. Ускладнює атаку бойовиків те, що ополченці розташувались у долині, яка важко доступна.
Контроль над рештою території Афганістану встановили у серпні
Зазначимо, що контроль над рештою афганської території бойовики встановили у серпні 2021 року.