Остання фортеця пала: таліби кажуть про контроль над Панджшером, у провінції спростовують

"Талібан" заявив про захоплення останнього непідконтрольного регіону Афганістану – Панджшеру. У самій провінції кажуть, що досі захищають від бойовиків рідну землю.

У Панджшері талібам протистоять представники Національного фронту спротиву. За інформацією турецького журналіста, який перебуває на місці подій, бойовики вже святкують перемогу пострілами в різних містах.

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Ополченці спростовують заяви талібів

Також інформацію про взяття під контроль Панджшеру підтвердив і представник "Талібану". Тим часом самі ополченці спростовують це.

Спротив у Панджшері очолює Ахмад Масуд

Спротив цієї провінції очолює Ахмад Масуд – син колишнього польового командира Ахмад-Шаха Масуда. Батько чинного глави повстанців у свій час воював проти радянських військ, а потім вже проти талібів.

Таліби пробували вмовити бійців Національного фронту спротиву здатись, але ті відмовились. Тоді Талібан розпочав наступ на Панджшер.

Контроль над рештою території Афганістану встановили у серпні

До наступу талібів на Панджшер приєдналась і "Аль-Каїда" . "Талібан" перекидав в провінцію додаткові сили. Ускладнює атаку бойовиків те, що ополченці розташувались у долині, яка важко доступна.

Зазначимо, що контроль над рештою афганської території бойовики встановили у серпні 2021 року.

Дивіться на карті, де розташована провінція Панджшер: