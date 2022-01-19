Последняя попытка диалога перед началом вероятной войны – именно так сегодня выглядят все переговоры и встречи между Украиной, Западом и Россией. Каждая из сторон пытается выложить на стол все свои козыри.

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Госдеп США допустил наступление России

19 января Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но говорить об украинской проблематике Блинкен начал еще до вылета из Вашингтона.

В одном из интервью Блинкен заявил, что Запад откроет ящик Пандоры, если позволит России совершить новую агрессию против Украины и оставит безнаказанной оккупацию Крыма и Донбасса. Именно поэтому США будут защищать украинцев до последнего.

Сразу после этого заявления, Госдеп США официально сообщил, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшее время, и произойти это может с территории Беларуси, которая готова принять у себя российские войска под видом учений, о которых ранее объявил Александр Лукашенко.

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Но это лишь часть стратегии по милитаризации Россией Беларуси.

В Госдепе допускают, что изменения Конституции Беларуси позволят Кремлю не просто разместить свои войска на территории другой страны на постоянной основе, но еще и перебросить туда ядерное оружие, поближе к европейским границам.

Лживое смягчение риторики Кремля

Здесь голос подала Москва, которая в очередной раз заявила о том, что это ложь и ни на кого якобы Россия нападать не собирается, если Киев не пойдет на провокации.

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Позже с подобным заявлением выступил и замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Тот самый, который угрожал разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле. Но сегодня его риторика изменилась, теперь он всех убеждает, что Кремль не собирается нападать на Украину, это всё слухи.

Хотя, мне кажется, никто уже на такие заявления из Кремля не ведется. Правда Рябков тут же повторил мантру, которая звучит из Кремля уже не первый день – "Украина и Грузия никогда не должны стать членами НАТО".

Но здесь произошло первое проявление слабости.

Ведь тот же Рябков вдруг заявил, что они будут рады, если США просто возьмут на себя обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО, или же отменят положения Бухарестского саммита 2008 года. И тут же добавил, просто Россия боится сильной Украины, а потому будет и дальше пытаться нас ослабить.



Киев посетил госсекретарь США / Фото с твиттера Энтони Блинкена

Такое лживое смягчение риторики Кремля объясняется тем, как именно будет проходить европейское турне Энтони Блинкена.

Ведь сразу после визита в Киев, он отправится в Берлин для консультаций с представителями Германии и Франции, а затем в Женеву для встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Главная задача – попытаться решить конфликт дипломатическим путем.

"Гарантий безопасности" не будет

К слову, в МИД России уже заявили о том, что они надеются, что после всех консультаций, уже в Женеве Блинкен передаст Лаврову письменные "гарантии безопасности", на которых ранее настаивала Россия. Что-то мне подсказывает, что этого не произойдет.

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Дело в том, что Блинкен заявил о том, что Вашингтон пока не предоставлял Москве никаких письменных "ответов" или вариантов договоренностей, и 21 января этого тоже не произойдет.

В этот день в Женеве Блинкен хочет окончательно услышать от Лаврова: они готовы решать проблему дипломатически или же Кремль упрется рогом в свои требования, тем самым доказывая, что дипломатия уже бессильна.

Однако услышать окончательную позицию Блинкен хочет не только от Лаврова, но и от европейских партнеров. А здесь, к сожалению, не всё так гладко.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил Блинкену, что Украина ждет от коллективного Запада сведения санкций в один пакет, ведь пока согласия между ЕС и США не видно.

И если США заявили о том, что они лично от идеи отключения России от системы SWIFT не отказались, то задача Блинкена – уже завтра в Берлине добиться хоть чего-то от немцев, ведь они пока ограничиваются лишь словами озабоченности и попытками возродить нормандский формат, который давно умер.

Вопрос войны в Украине

По факту, вопрос войны в Украине уже давно решается на уровне США и НАТО, а не в Нормандии, но Германия как будто этого не видит.

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Пока из Германии звучат лишь дежурные фразы о том, что нельзя молчать об агрессии России. А глава немецкого МИДа Анналена Бербок выдавила из себя лишь пост в твиттере, где написала абсолютную аксиому: нельзя допустить, чтобы "Северный поток-2" стал оружием в руках Кремля.

Здесь стоит еще раз отметить, что роль Германии в дипломатическом урегулировании конфликта в Украине уже сильно сведена к минимуму. Ведь накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что уже в ближайшее время приедет в Киев.



Эрдоган предложил свое посредничество / Фото Getty Images

Кроме того Анкара недвусмысленно заявила, что сделает всё возможное, чтобы никакой новой войны в регионе не было. Более того, Эрдоган предложил свое посредничество в переговорах между Зеленским и Путиным и пригласил обоих в Турцию.

Правда, в Кремле ответили в своем репертуаре – "мы не против встретится, но если Эрдоган заставит Зеленского выполнять минские соглашения на московских условиях".

С другой стороны, сами США, к счастью, не сдают позиции и полагаются не только на дипломатию. Блинкен заявил уже официально, что Вашингтон в 2022 году выделит дополнительные 300 миллионов долларов военной помощи.

Кроме того, Вашингтон запустил интересную схему помощи Украине – партнеры по НАТО активно включаются в военные поставки для украинских ВСУ. Главные партнеры США взялись за вооружение Украины, пока сама Америка занята дипломатией.

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Накануне всю ночь и весь день британские военные самолеты садились в Киеве и выгружали передовые противотанковые комплексы NLAW, которые способны уничтожать российские танки даже в условиях городских боев.

И вот замглавы британского Минобороны заявил, что Лондон поставил Киеву тысячи ракет, и это лишь первая партия. После показательного поступка британцев министр иностранных дел Канады заявила, что Канада также рассматривает возможность поставок оружия в Украину.

Поэтому мы точно не одни, и от решительности как Украины, так и наших союзников зависит то, как далеко может зайти Россия, ведь риторика Кремля уже начала меняться, и точно не в их пользу.