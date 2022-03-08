Останнє "відрядження" найманців: ЗСУ знищують "вагнерівців", які воюють в армії окупантів

Відомі російські найманці ПВК "Вагнер" вирішили допомогти армії окупантів захопити Україну. Це "відрядження" для багатьох з них стало останнім у житті.

Оскільки українські герої ліквідували тисячі російських окупантів, а їхати помирати в Україну мало хто поспішає, ворог залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Ворог досі не зрозумів, що перехід через український кордон зі зброєю в руках має лише один фінал.

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"Вагнерівці" вже гинуть в Україні

Жетони російських окупантів свідчать про те, що деякі "вагнерівці" вже поповнили ряди тисяч ліквідованих окупантів. "Відрядження" в Україну зі зброєю в руках таким чином завершиться для кожного, хто воював на боці агресора.

Українська розвідка також повідомляє, що ООН встановила, що дії "Вагнера" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

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