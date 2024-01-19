На щиті повертається 22-річний десантник: поблизу Кліщіївки загинув захисник зі Львівщини

Україна втрачає на війні, розв'язаній Росією, своїх найкращих синів і доньок. Виборюючи незалежність своєї держави, загинув Остап Мороз зі Львівщини.

Трагічну звістку повідомили у Гніздичівській територіальній громаді. Відомо, що Остап Мороз народився у 2002 році та мешкав у селі Жирівське, що на Львівщині.

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Йому завжди буде 22

Відомо, що він був контрактником. І проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. Життя нашого захисника обірвалося 17 січня. Сталося це під час виконання ним бойового завдання поблизу Кліщіївки, що на Донеччині.

Кортеж із домовиною Героя у суботу 20 січня о 12:30 прибуде до рідного села Жирівське. Полеглого захисника провезуть маршрутом з Жидачева через село Заболотівці. Того ж дня о 17:00 відбудеться парастас. А от чин похорону запланований на 13:30 21 січня.

У Гніздичівській територіальній громаді 19 – 21 січня оголосили Днями жалоби.

Полягли захисники з Прикарпаття

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким полеглого героя. Низький уклін за героїчний подвиг мужнього сина України!

Ми також розповідали, що під час протистояння російській агресії свої життя віддали шестеро захисників з Прикарпаття. На щиті повертаються Микола Морозюк, Руслан Шелембина, Василь Лиховидюк, Василь Товарніцький, Віталій Івасюк та Ігор Лаврів. Відомо, що вони загинули у різний час під час виконання бойових завдань.