З квітня вважався зниклим безвісти: на фронті загинув воїн зі Львівщини

На фронті загинув український військовий зі Львівщини Остап Замасло. Йому назавжди залишилось 28 років.

Остап був на фронті лише 5 днів. Ще 17 квітня він зник і відтоді вважався зниклим безвісти.

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Що відомо про загиблого бійця

Остап Замасло був у складі 60-ї ОМБр. 12 квітня він та його побратими зайшли у Бахмут, а 17 квітня чоловік зник.

Днями експертиза ДНК підтвердила батькам, що їхній син, Герой українського народу, загинув. Він побув всього пʼять днів на фронті, як же боляче!

– розповіли у Солонківській територіальній громаді.

В Остапа залишилися мама Орися, тато Андрій та 10-річна сестра Вікторія.



Загиблий Остап Замасло / фото Солонківська громада

Страшні втрати України на війні