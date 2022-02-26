Остаточний аргумент для світу, – Зеленський про зруйновані Росією житлові будинки

Росія продовжує свої спроби захопити міста України. Однак для світу вже є конкретні аргументи.

Мовиться про верх цинізму, коли окупанти знищують житлові будинки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення 26 лютого, повідомляє 24 канал.

Увага Тривала справжня битва за Київ, – Зеленський

Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика, зазначив президент.

Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя,

– заявив Зеленський.

Право на членство в ЄС

І додав, що народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. "Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", – вважає глава держави.

"Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС", – додав він.

Це питання він сьогодні обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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