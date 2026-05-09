Це успіх, – військовий сказав, як дозвіл Зеленського на парад вдарив по Путіну

Напередодні 9 травня Кремль намагався подати кілька днів "перемир'я" як власну ініціативу, щоб спокійно провести парад на Красній площі. Але у відповідь Росія раптом опинилася в ролі сторони, яка вже не диктує умови іншим, а сама чекає дозволу на своє головне пропагандистське шоу.

Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що такий хід став для України інформаційним успіхом. За його словами, сама поява "дозволу" на проведення параду вдарила по Путіну і всьому російському естеблішменту, бо зламала звичну для Кремля картину сили.

"Острів безпеки" на Красній площі став ляпасом для Кремля

Указ, який дозволяв провести парад, перевернув звичну для Кремля логіку: раніше в Москві вважали, що саме Росія може комусь щось диктувати, забороняти чи дозволяти, а тепер у публічному просторі з'явилася зовсім інша картина.

Нагадаємо! 8 травня Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив Росії провести парад у Москві. На час його проведення, з 10:00 за київським часом 9 травня, територіальний квадрат Красної площі виключили з плану застосування українського озброєння. В Офісі Президента пояснили, що росіян хвилювала саме одна конкретна площа.

Ідеться не стільки про дипломатію, скільки про сильний інформаційний хід.

Важливо те, що вказано периметр Красної площі, позначені координати і фактично сказано: це острів безпеки. І сам факт, що Україна дозволяє вам щось там проводити, – це вже злам матриці,

– сказав Антонюк.

Цей хід, за його оцінкою, вдарив не лише по Путіну, а й по всьому Z-естеблішменту, який звик жити в уявленні, що Кремль завжди нав'язує правила іншим.

Це серйозний ляпас не тільки Путіну, а й усьому цьому естеблішменту. І те, як учора це коментував Пєсков, показало, що впевненості там уже немає,

– наголосив військовослужбовець.

Він додав, що обмін полоненими в цьому контексті теж є важливим результатом для України.

Важливо! 8 травня Дональд Трамп заявив у Truth Social, що найближчим часом має відбутися масштабний обмін військовополоненими за формулою 1000 на 1000. Він також анонсував 3-денне перемир'я на 9, 10 і 11 травня, а Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію і заявив, що Україна діятиме дзеркально.

Не як привід говорити про остаточну перемогу, а як ще одне підтвердження того, що Київ не просто тримається, а вже сам нав'язує ініціативу й робить це так, що це змушені визнавати навіть у Росії.

Поки що, звісно, ми маємо великий успіх. Сам факт, що ми не просто не зламалися, а вже даємо таку відповідь і по суті проявляємо ініціативу креативно, це визнають навіть наші вороги. Це успіх,

– сказав Антонюк.

За такої картини навіть зовнішня оболонка "переможного" дня працює проти Путіна. Те, що роками подавали як урочистий доказ російської величі, тепер виглядає як зібраний нашвидкуруч захід для своїх, де доводиться більше рятувати фасад, ніж демонструвати впевненість.

Що відомо про парад 9 травня в Москві?

Парад 9 травня пройшов у значно урізаному форматі. На Красній площі не було звичної військової техніки, а замість масштабного показу озброєння були піші колони, кабріолети та авіапроліт. Поруч із Путіним сиділи Лукашенко і Токаєв, парадом командував Андрій Мордвічов, а окремою показовою деталлю стала поява біля російського диктатора Леоніда Рижова, який воював проти України.

У промові на параді Путін не дав жодної нової конкретики про війну проти України. Він зробив акцент на "рускому характері", силі духу, історичних паралелях і нібито протистоянні силам, які підтримує НАТО. Про так звану "СВО" він говорив лише загальними фразами і знову запевняв, що "перемога буде за Росією".

Багато росіян залишилися незадоволені самим парадом. У пропагандистських телеграм-каналах вони скаржилися на відсутність техніки, слабкий масштаб і повторювану промову Путіна без нових заяв. Частину таких коментарів адміністратори згодом почали видаляти

Окрему істерику в російських пабліках викликав указ Зеленського про дозвіл на парад. Z-блогери вибухнули погрозами на адресу Києва, але водночас частина російської аудиторії почала відкрито дорікати Путіну, називати ситуацію "ганьбою" і скаржитися, що навіть проведення параду в Москві тепер нібито залежить від України.