Де розташований заповідний острів Нестрига, над яким встановили контроль ЗСУ: показуємо на карті

Українським воїнам удалося встановити контроль над островом Нестрига. Про це 28 квітня заявив головком Олександр Сирський. 24 Канал покаже, де розташований цей острів.

Ситуація на фронті наразі загострилась, а обстановка змінюється динамічно. Як зауважив головком, окремі позиції переходять з рук в руки кілька разів протягом доби. На двох напрямках українські бійці відступили на нові рубежі.

До теми Українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига, – Сирський

Що відомо про острів Нестрига

На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,

– написав Сирський близько четвертої дня.

Де розташований острів Нестрига: показуємо на карті

Це один із численних херсонських островів, тож про нього небагато інформації. Туристичний сайт "ХерсON" указує, що в Херсонській області понад тисячу дрібних островів, які містяться в гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями.

Острів Нестрига / Скриншот 24 Каналу з Wikimapia

Що цікаво, острів входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський".

"Відповідно до функціонального зонування території Національного природного парку "Нижньодніпровський", до заповідної зони входять: острови Забич, Бугаз, Козулихинський, Домахський, Нестрига, Красніковський, Гапський, Великий, Бакайський, Васильків", – ідеться на сайті парку.

Острів Нестрига / Скриншот 24 Каналу з DeepState

Яка ситуація на фронті

Відповідно до повідомлення Сирського, на Півдні, у Запорізькій та Херсонській областях напружена обстановка. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському ж сподівається вибити Сили оборони з Кринок. Та не має успіху на жодному з напрямків.

Росіяни прагнуть вийти на адміністративну межу Луганської області, тому пробують використати перевагу в артилерії та в повітрі.

На Куп'янському напрямку ворог зосередився на селах Стельмахівка та Берестове. Мав там частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також окупанти продовжують наступати на село Терни на Лиманському напрямку, намагаються витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, та успіху в цьому не мають.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячіше в Іванівському та Часовому Ярі. Росіяни намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу Сіверський Донець – Донбас.

Найскладніше зараз на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають запеклі бої. Окупанти задіяли до чотирьох бригад і намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки – вони пробиваються до Покровська та Курахового.

"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, для заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", – написав Сирський.