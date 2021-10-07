На острові Ла-Пальма, де вивергається вулкан, стався землетрус

На острові Ла-Пальма, що на Канарах, стався землетрус магнітудою 4,3. Саме на цьому острові вже більше ніж 2 тижні вивергається вулкан Кумбре-В'єха.

Сеймологи наголосили, що сила поштовхів стала найпотужнішою з вересня – часу попередньої сейсмічної активності.

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Епіцентр був на глибині 35 кілометрів

Землетрус стався близько полудня за місцевим часом, після цього трапилось кілька легших за силою повторних поштовхів. Епіцентр був розташований на відносно невеликій глибині – 35 кілометрів. Наразі сеймиологи перевіряють дані та уточнюють розрахунки.

Землетрус не завдав великої шкоди

За попередньою інформацією, землетрус не завдав шкоди, проте, ймовірно, що багато людей у цьому регіоні відчули потужну вібрацію. Поштовхи були помітні навіть у містечку Гарачіко, що за 23 кілометри від епіцентру.

На Ла-Пальмі триває виверження вулкана

Зазначимо, що 19 вересня на острові Ла-Пальма прокинувся вулкан Кумбре-В'єха. Через потоки лави евакуювали кілька тисяч місцевого населення. Вже через 10 днів виверження уряд Іспанії оголосив острів зоною лиха.

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Також чималі збитки завдано економіці Канарських островів. Попередня цифра, яку озвучили, – 400 мільйонів євро.