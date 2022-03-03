Освояться і почнуть грабувати й ґвалтувати, – голова Миколаївської ОВА закликає гнати окупантів

Очільник Миколаївської ОВА закликає українців не дати російській орді освоїтися на нашій землі. Адже за день-два вони оговтаються, почнуть грабувати і вбивати.

Під час щоденного відеозвернення Віталій Кім розповів, що ворожа техніка на Миколаївщині цілими днями переміщається, щоб не бути мішенню українського війська. Вони зрозуміли, що ЗСУ їх хочуть розбомбити, і ховаються. Але від українців на нашій землі, звісно ж, не сховатися.

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Очільник ОВА застерігає жителів не звикати до війни, до окупанта, а ганяти, знищувати ворога. Зараз для цього найбільш слушний час. Потрібно зупиняти колони, палити їх.

Треба швидше з ними щось робити, бо вони освояться, і нам буде погано. Вони зараз їдуть, вони шоковані, їм усі заважають, стріляють, кидають. Вони трохи бояться і готові здатися. Є така приказка, вона трохи груба: спочатку нам трохи страшно, потім нам стає пофіг, а потім, коли нам трохи пофіг – всім іншим стає страшно,

– зазначив Кім.

Він зауважив, що є багато фактів у Сумах, Чернігові, Житомирі, коли окупанти робили собі базу і за день-два освоїлись. "Люди ж молоді, дурні. Вони починають пити горілку, починають грабувати, ґвалтувати", – розповів голова ОДА.

Їм не можна дати освоїтися і звикнути до того, що "тут нас ніхто не вбиває". Я вас прошу, не потрібно допустити, щоб біля вашого дому, на вашій землі, перебували окупанти. Це погано. Вони зараз освояться і покажуть, якими вони є насправді,

– наголосив Віталій Кім.

Не давайте освоїтися окупанту на нашій землі: відео

Що робити, якщо побачили окупантів, диверсантів чи ворожу техніку – читайте тут.

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