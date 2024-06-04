Каже, що перегрілось авто: від отця, який п'яним спричинив ДТП в Ужгороді, відхрестилась УПЦ МП

Ймовірно, п'яний священник церкви московського патріархату спричинив аварію в Ужгороді, врізавшись в огорожу житлового будинку в центрі. На щастя, всі вижили.

Інцидент трапився 2 червня 2024 року. Отець Іоанн (Лях), який був за кермом авто Ford Focus, ледве говорив до правоохоронців. Аналізуючи відео, можна припустити, що він був п'яним, пише 24 Канал.

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УПЦ МП відхрестилась від отця

Після розголосу інциденту на сайті Мукачівської єпархії УПЦ МП опублікували заяву. Зокрема, там відхрестились від священника.

Протоієрей Іоанн Лях не є штатним кліриком Мукачівської єпархії. П'ять років тому, вказаний священнослужитель, був почислений за штат без права обіймати посаду настоятеля будь-якої парафії,

– заявили в УПЦ МП.

Там пояснили, що, зважаючи на "поведінку заштатного священника, який порушив норми моралі та канонічного права" керуючий архієрей Мукачівської єпархії заборонив проводити богослужіння Іоанну Ляху.

Отець Іоанн назвав заяву щодо нього "дивом"

У коментарі виданню "Обозреватель" отець Іоанн з такою ж дикцією, як і на відео після аварії, заявив, що в нього "просто автомобіль перегрівся, тому так вийшло", а правоохоронці стали до нього чіплятися та все перебільшили.

Заява про те, що мене 5 років тому вивели за штат, стала для мене дивом. Для мене це велике диво. Про те, що мене заборонять у служінні, мені ніхто не пояснював, я сам це щойно побачив,

– заявив священник.

Отець Іоанн також сказав, що він вже давно другий священник в церкві пророка Іллі в Ужгороді. Саме звідти він їхав у неділю. Щодо своїх планів, то запевнив, що потихеньку служитиме й надалі.

"Піду до владики, митрополита Федора Мукачівського та Ужгородського, перепрошу, вклонюся. Від нього залежить, чи він благословить мене", – каже отець Іоанн.

Він також розповів, що:

навчався у семінарії в Луганську, де прослужив рік і після завершення навчання повернувся додому – на Закарпаття,

родом з Іршави,

15 років служив у селі Люта,

потім перевівся до Ужгорода.

У селі Люта про отця поганого не кажуть. Запевняють, що він не пиячив та ніколи людям не відмовляв.

Відео ми вже бачили, для нас це дивовижно. Але кожна людина спотикається. Не треба було його ганьбити та виставляти все це на загальний огляд, що він п'яний і лихословить, буває таке. Тим більше, що у нього декілька років тому померла дружина, а син служить, зараз у відпустці,

– розповів мешканець села.

Також у селі розповіли, що коли отець в них служив, то його син був причетний до кримінальної справи, пов'язаної з бійкою, проте проходив свідком.

Коротко про аварію за участі священника