Шкідливий ґвалт: чи справді угруповання ЗСУ в Макарівці в оточенні

Аналітики DeepState повідомляли, що деякі підрозділи Сил оборони України в Макарівці могли перебувати в оточенні. Але згодом в ЗСУ усе спростували.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що інколи стаються проблеми, коли деякі блогери чи OSINT-аналітики передають актуальну тактичну інформацію, яка може зашкодити. Цього краще уникати.

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Що відбулося в Макарівці

Як наголосив Світан, у Силах оборони України вже спростували інформацію про оточення підрозділів в Макарівці. Варто також пам'ятати, що тактична ситуація швидко міняється. Можуть бути різні спірні випадки, які варто було б не повідомляти.

Інколи гарнізони отримують постачання по одній дорозі. Умовно, якщо туди вискакує російська ДРГ, то це можна вважати оперативним оточення, бо перерізана основна магістраль. І уявіть, що в цей момент подають інформацію про оточення. Групи підтримки знищать цю ДРГ – і оточення нема. А основний гарнізон навіть цього не зауважить,

– сказав Світан.

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Інколи краще притримати таку інформацію. Адже цілком могла бути ситуація, що після цього повідомлення рідні почали дзвонити своїм рідним, які перебувають на цьому напрямку.

Уявляєте, що там почнеться? По 600 дзвінків про те, що вони нібито "оточені". У такому випадку така інформація працює на ворога. Чому існують заборони на це? Вони написані кров'ю. І статут написаний кров'ю,

– підкреслив Світан.