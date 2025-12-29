Оточення Путіна незадоволено: чи здатне воно вплинути на Кремль щодо швидкого закінчення війни

Глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що в оточенні Володимира Путіна звучить все більше голосів за завершення війни в Україні, адже вона занадто дороговартісна для країни-агресорки. Водночас постає питання, чи достатньо цих голосів, щоб змінити думку очільника Кремля.

Про це розповів 24 Каналу політолог Петро Олещук, наголосивши, що оточення Путіна має вплив на нього. Проте існують інші чинники, які також впливають на ухвалення рішення очільником Кремля.

Чи готовий Путін прислухатися до свого оточення?

Олещук зауважив, що цілком очевидно, що в оточенні Путіна багатьом не подобається те, що відбувається. Наприклад, що Україна накладає свої санкції СБУ на російські НПЗ. За більшістю цих нафтопереробних заводів стоять конкретні бізнесмени із близького оточення Путіна, тому що там "чужі не ходять".

Така саме ситуація з ударами по російському тіньовому флоту, які Україна останнім часом здійснює доволі регулярно. Також є моменти пов'язані із санкціями, які впливають на вартість російської нафти.

"Зрозуміло, що багатьом це не подобається, їх це влаштовувало раніше, коли вони заробляли дуже багато грошей. А зараз вони заробляють менше, а те, що заробляють, змушені витрачати, зокрема, на підтримку війни", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що багато хто з російських високопосадовців, зокрема військових, виступали напередодні повномасштабного вторгнення проти того, щоб Путін розпочинав війну. Зараз кількість тих, хто виступає за завершення бойових дій в Україні, стає все більшою. При цьому просування росіян на фронті не впливає на це, адже війна стає дуже дорогою для Росії.

Інша річ, що ці люди з оточення Путіна одержували все це завдяки саме йому. Путін останнім часом, на його думку, демонструє не дуже велике бажання до когось прислухатися в контексті своєї війни проти України, яка для нього перетворилася на ідею-фікс.

Також зрозуміло, що Путін ці всі рішення ухвалює самостійно. Водночас він буде прислухатися до свого оточення і не захоче входити у різку конфронтацію з усіма. Так само як і вони не хотітимуть конфліктувати з Путіним,

– пояснив Петро Олещук.

Відповідно тому, за його словами, зараз очільник Кремля, імовірно, розповідає усім, що треба недовго почекати, Росія переможе і жодних проблем не буде, тому не треба поспішати. І певний час він це може продовжувати.

Проте багато чого залежатиме від інших факторів – цін на нафту, ударів по російськім НПЗ і загалом по нафтовій інфраструктурі, ситуації з тіньовим флотом, вартості продовження війни з погляду найманців, яких вони вербують, чи зброї, яку вони купують, наприклад, у КНДР,

– вважає політолог.

Тому оточення Путіна удає, що у цій ситуації вірить його розповідям про те, що все нібито буде добре і росіяни переможуть.

