Оточення Путіна обирає залишатись живими покидьками, а не трупами, – російський журналіст

У російського диктатора є чимале оточення. Навіть, якщо хтось із них і захоче "вийти з гри" Кремля, то вони цього не зможуть зробити, бо їх очікуватиме негайна смерть.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Сергій Пархоменко. За його словами, путінське оточення не може вплинути на нього.

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Пархоменко: Їх фізично знешкодять

На думку російського журналіста, у Путіна є певні системи контролю на власне оточення. Він їх у якийсь спосіб залякав та контролює, "тримаючи під столом". Проте вони всі прекрасно розуміють, що відбувається.

У них немає інструментів для того, щоб вийти з цього контролю. Вони вибирають залишатись живими покидьками, а не трупом. Вибір у них сьогодні такий,

– пояснив він.

Якщо ж, як припустив Пархоменко, встає, наприклад, Валентина Матвієнко і каже: "Я не хочу у цьому брати участь. Я йду з цієї влади", то вона просто не вийде з цього приміщення.

"Її фізично знешкодять. Випустять її з цієї кімнати або застрелять прямо там. Немає сенсу казати: "Я виходжу", – підкреслив журналіст.



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