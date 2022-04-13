Отримали підкріплення, – Арестович про з'єднання морських піхотинців з "азовцями" в Маріуполі

Олексій Арестович підтвердив, що напередодні бійці 36 бригади морських піхотинців здійснили прорив та приєднались до полку "Азов" у Маріуполі. Він зазначив, що "азовці" тепер отримали суттєве підкріплення.

Раніше така інформація з'явилась у ЗМІ, радник голови ОП лише її підтвердив в соцмережах. Він зазначив, що маневр піхотинців був дуже ризикованим, його забезпечили саме військові з "Азова".

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Оборона міста в результаті укріпилась, – Арестович

Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають керування військами,

– написав Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що в результаті прориву посилилась оборона міста, зокрема, укріпились позиції "Азову". 36 бригада уникнула розгрому та отримали додаткові серйозні можливості. Разом захисники посилили оборону Маріуполя.

У Маріуполі залишилось близько 100 тисяч людей

Зазначимо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що у місті залишилось близько 100 тисяч цивільних осіб. Вдалось вивезти гуманітарними коридорами 150 тисяч. Цивільні мешканці чекають на евакуацію, проте все залежить від російської сторони.

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