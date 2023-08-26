Путін віддячить Лукашенку: для чого в Білорусі тримають залишки вагнерівців

Після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина майбутнє існування та діяльність його найманців залишається під питанням. Ймовірно, незабаром відбудеться повний розпад структур вагнерівців.

Однак після смерті Пригожина частина ПВК "Вагнера" можуть перейти під керівництво самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Майбутнє вагнерівців

ПВК "Вагнера" зараз нібито розбирають табір. Однак є найманці, яких Лукашенко може залишити інструкторами у Білорусі..

Після авіакатастрофи, у якій загинув Пригожин, стало відомо, що у Білорусі триває демонтаж табору його найманців з ПВК "Вагнера" у населеному пункті Ціль.

"Лукашенко – людина, яка має елітні силові підрозділи. Я думаю, що він певну кількість людей забере собі у тому числі для спеціальних операцій у Європі. У нього там багато ворогів, яких він показово буде радий прибити за нагоди, видавши вагнерівцям нові білоруські паспорти на неіснуючі імена", – мовив Олевський.

Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

Виїзд для білорусів у Європу набагато м'якший, ніж для росіян, через те, що Європа більше розуміє білорусів як людей, які перебувають під тиском режиму, і дає їм охоче прихисток. Тому тут виникає велика загроза.

Зараз розбирають ЧВК "Вагнера" і розподіляють усю спадщину Пригожина. Лукашенку можуть дати частинку бізнесу Пригожина, а разом з ним спеціалістів, які вміють ним розпоряджатися,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Можливо, за те, що Лукашенко зробив для Путіна, останній поділиться з білоруським узурпатором африканськими активами, які дуже вигідні для Росії. Адже там видобувають корисні копалини з великою часткою доданої вартості. Крім того, їх можна продати на чорному чи сірому ринку, не звітуючи нікому.

На думку Олевського, участь білоруської армії на війні в Україні залежить не від того вміють чи не вміють воювати білоруси, а від дивного "танго", який танцює зараз Лукашенко з Путіним і майбутнім своєї спадщини.

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