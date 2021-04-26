Чи отримає Україна цьогоріч Благодатний вогонь: пояснення Епіфанія

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Цьогоріч Україна не замовлятиме чартерний літак, який би доставив Благодатний вогонь. Водночас Святе світло доставлять в Україну в інший спосіб.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він пояснив, що Благодатний вогонь в Україну доставлять за такою ж схемою, яка була у 2020 році.

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Епіфаній додав, що  ті компанії, які будуть звершувати перельоти в цей час, пообіцяли цьогоріч доставити в Україну Благодатний вогонь. За словами очільника ПЦУ, це можуть бути навіть технічні рейси.

Це може бути й вранці вже в неділю, але обов'язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні, 
– сказав предстоятель ПЦУ.

Як Україна отримала Благодатний вогонь у 2020 році

  • У 2020 році отримання Благодатного вогню було під питання, адже саме тоді почалася пандемія коронавірусу. 
  • Митрополит Епіфаній заявив, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.
  • Водночас Православна церква України все ж отримала Благодатний вогонь за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.
  • Літак МАУ, який привіз вогонь, виконував рейс Київ – Шанхай – Тель-Авіа – Київ та доправляв гуманітарний вантаж медичного призначення з Китаю до Ізраїлю.
Зверніть увагу! Щороку в Єрусалимі відбувається процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки виносять з Гробу Господнього у храмі Воскресіння. Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.