Чи отримає Україна цьогоріч Благодатний вогонь: пояснення Епіфанія

Цьогоріч Україна не замовлятиме чартерний літак, який би доставив Благодатний вогонь. Водночас Святе світло доставлять в Україну в інший спосіб.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він пояснив, що Благодатний вогонь в Україну доставлять за такою ж схемою, яка була у 2020 році.

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Епіфаній додав, що ті компанії, які будуть звершувати перельоти в цей час, пообіцяли цьогоріч доставити в Україну Благодатний вогонь. За словами очільника ПЦУ, це можуть бути навіть технічні рейси.

Це може бути й вранці вже в неділю, але обов'язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні,

– сказав предстоятель ПЦУ.

Як Україна отримала Благодатний вогонь у 2020 році

У 2020 році отримання Благодатного вогню було під питання , адже саме тоді почалася пандемія коронавірусу.

, адже саме тоді почалася пандемія коронавірусу. Митрополит Епіфаній заявив, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.

чи засоби захисту для лікарів. Водночас Православна церква України все ж отримала Благодатний вогонь за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.

Літак МАУ, який привіз вогонь, виконував рейс Київ – Шанхай – Тель-Авіа – Київ та доправляв гуманітарний вантаж медичного призначення з Китаю до Ізраїлю.

Щороку в Єрусалимі відбувається процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки виносять з Гробу Господнього у храмі Воскресіння. Запалення Благодатного вогню символізує свято воскресіння Ісуса Христа. Після цього вогонь доставлять в храми по усьому світу.