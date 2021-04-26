Чи отримає Україна цьогоріч Благодатний вогонь: пояснення Епіфанія

Цьогоріч Україна не замовлятиме чартерний літак, який би доставив Благодатний вогонь. Водночас Святе світло доставлять в Україну в інший спосіб.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він пояснив, що Благодатний вогонь в Україну доставлять за такою ж схемою, яка була у 2020 році.
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Епіфаній додав, що ті компанії, які будуть звершувати перельоти в цей час, пообіцяли цьогоріч доставити в Україну Благодатний вогонь. За словами очільника ПЦУ, це можуть бути навіть технічні рейси.
Це може бути й вранці вже в неділю, але обов'язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні,
– сказав предстоятель ПЦУ.
Як Україна отримала Благодатний вогонь у 2020 році
- У 2020 році отримання Благодатного вогню було під питання, адже саме тоді почалася пандемія коронавірусу.
- Митрополит Епіфаній заявив, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.
- Водночас Православна церква України все ж отримала Благодатний вогонь за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.
- Літак МАУ, який привіз вогонь, виконував рейс Київ – Шанхай – Тель-Авіа – Київ та доправляв гуманітарний вантаж медичного призначення з Китаю до Ізраїлю.