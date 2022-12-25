Чи отримає Україна достатньо зброї для перемоги над Росією: Кулеба прокоментував позицію США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що вся потрібна для нашої держави зброя буде в українських воїнів. Однак для цього є певні умови.

Про це Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, коментуючи відсутність прямої відповіді президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленський у Вашингтоні на питання про постачання зброї. Американський лідер тоді не сказав, що заважає йому надати наші державі усе необхідне озброєння.

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Головне питання – час

Дмитро Кулеба зазначив, що позиція партнерів чітка – уся необхідна зброя буде. Головним питанням тут є час.

Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, і не тільки у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: уся потрібна зброя буде. Це лише питання часу. А чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні та політичні причини,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ України відзначив, що постачання зброї є складним технічним та логістичним процесом. Над усіма деталями працюють МЗС та інші відомства України. Кулеба наголосив, що за його відчуттями, жодних табу в темі постачання озброєння немає. Приклад цьому – рішення США про надання Україні ЗРК Patriot.

Дмитро Кулеба пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення просив вищезгаданий ЗРК у Вашингтона, на що почув у відповідь, що якби навіть таке рішення було б схвалене, то знадобилося б щонайменше 3 місяці, аби навчити українських військових ефективно використовувати цю зброю. Тоді партнери не вірили у те, що війна триватиме довго.

Однак навіть попри те, що це рішення здавалося нереальним, були аргументи проти надання Patriot, але наша держава все одно їх отримує.

Якщо ми отримати Patriot, то все інше ми тим більше отримаємо,

– підсумував міністр.

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