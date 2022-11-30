Чи отримає Україна системи ППО Patriot: Пентагон дав невтішну відповідь

У Пентагоні наголошують, що протиповітряна оборона – головний пріоритет, коли мовиться про підтримку України. Однак щодо постачання систем ППО Patriot наразі інша позиція.

Речник Міноборони США Пет Райдер зазначив, що відправляти системи ППО в Україну поки не планують.

Раніше США таки розглядають можливість надсилання в Україну систем ППО Patriot, – ЗМІ

Що ж стосується батарей Patriot з США – зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України,

– сказав посадовець.

Тоді його запитали, чи буде США відігравати роль, якщо союзник вирішить надіслати Києву свою систему Patriot. Райдер зазначив, що це суверенне рішення держав. Однак він припускає, що це обговорюватимуть в Альянсі, оскільки воно стосується країн НАТО.

Речник запевнив, що США продовжуватимуть тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, аби визначити оборонні потреби України.

Чому не хочуть постачати системи Patriot

Райдер пояснив, що системи Patriot, танки M1 або передові винищувачі вимагають суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Ці системи не працюють за принципом "підключи та працюй".

Ми враховуємо такі деталі, коли ідеться про більш передові системи. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом,

– додав чиновник.

Зараз роздумують, що можна передати до України, аби Київ міг почати використовувати це без зволікань.

Що цьому передувало

Коли на території Польщі впала ракета, Німеччина запропонувала надати Варшаві ЗРК Patriot. Польща відмовилась та наголосила, що краще віддати ці системи протиповітряної оборони Україні.

Німеччина відповіла, що Україна не отримає ці системи, адже вони призначені для використання лише на території НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що в Альянсі обговорюють ймовірність постачання цих систем до України.

Дивіться більше – Дуда зробив нову важливу заяву про Patriot: відео