Чи отримає Україна танки Leopard: що кажуть у розвідці

Танки Leopard все ж таки будуть в Україні. Проте публічна подача цього рішення все ще дискутується.

Про це розповів представник пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо", передає 24 Канал.

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Консенсус вже сформований

За його словами, є прорив щодо надання Україні військової допомоги.

За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки – це вже прорив,

– наголосив Юсов.

Він також зазначив, що стосовно танків, то Україна ще не побачила остаточного оголошення публічного рішення, але консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", – пояснив Юсов.

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