Отримуватимуть 10 – 20 тисяч доларів, – Арахамія про економічний паспорт українця

Давид Арахамія заявив, що завдяки економічному паспорту, після повноліття українці зможуть отримати від 10 до 20 тисяч доларів. Однак гроші можна буде використати лише на конкретні сфери.

Як нараховуватимуть гроші

Про деталі економічного паспорта нардеп від "Слуги народу" розповів в ефірі програми. Він зазначив, що гроші отримають ті, що народяться після схвалення закону.

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Дітям відкриють персональні рахунки і держава на них нараховуватиме кошти. Ми прив'язувались до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використовувати, як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати дохідність,

– розповів Арахамія.

Орієнтовно кожна дитина після досягнення повноліття отримає 10 – 12 тисяч доларів. А якщо ситуація буде сприятлива, то – 15 – 20 тисяч доларів. Витрачати гроші можна буде також після 18 років.

На що можна буде витрати кошти

Оплатити навчання;

придбати житло;

перевести на персональний пенсійний рахунок.

"У нас є ідея створити Державний банк землі, який потім через Prozorro здаватиметься в оренду і всі надходження також йтимуть на накопичувальні рахунки дітей", – додав політик.

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