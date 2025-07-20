Кухарі хотіли зробити їжу більш барвистою: у Китаї понад 200 дітей отруїлися свинцем у дитсадку

У провінції Ганьсу в Китаї заарештували шестеро осіб, зокрема інвестора, директорку та кухарів дитячого садка. Їх підозрюють в умисному додаванні токсичних свинцевих барвників у їжу.

Внаслідок цього отруїлися 247 дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

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Що відомо про масове отруєння дітей в дитсадку в Китаї?

Розслідування, ініційоване владою провінції Ганьсу із залученням державних експертів у сферах екології та охорони здоров’я, засвідчило, що кухарі дитячого садка Heshi Peixin в районі Майцзі міста Тяньшуй додавали барвники з позначкою "їстівні" в борошно для приготування тістечка.

Варто зазначити, що випічку подавали дітям та персоналу кілька разів щомісяця з травня 2024 року. Директорка дитячого садка зі схвалення інвестора наказала кухарям зробити їжу більш барвистою.

Лабораторний аналіз зразків їжі виявив перевищення концентрації свинцю, яка склала 1340 міліграмів на кілограм у кукурудзяних булочках та 1052 міліграмів на кілограм у фінікових тістечках, що значно вище за норму.

За результатами тестування, у 247 дітей з 251 виявлено аномальний рівень свинцю в крові, включаючи 14 випадків, виявлених при повторному тесті. Окрім того, перевищення рівня свинцю у крові виявили у 28 співробітників.

Як зазначається, нині всі 247 дітей пройшли лікування у стаціонарі або вдома. У п’ятьох з них, які залишили дитячий садок минулого року, також виявили аномальні рівні свинцю в крові. Зараз вони лікуються вдома шляхом клінічного харчування.

Згідно з висновками фахівців, після надання медичної допомоги рівень свинцю в крові пацієнтів знизився на 40,21%, що відповідає терапевтичній меті.

Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, двох з яких помістили під варту, ще трьох звільнили під заставу до завершення слідства. Розслідування у справі триває, дисциплінарні органи провінції проводять перевірку щодо 10 місцевих посадовців, серед яких – голова провінційного комітету у справах охорони здоров’я та керівники міста Тяньшуй.

Уряд провінції Ганьсу пообіцяв надати всіляку підтримку в медичному догляді за дітьми, включно з наданням безплатного лікування та фінансової допомоги родинам, які оберуть лікування в інших регіонах.

До слова, нещодавно масове отруєння людей трапилося у Львові в новому ресторані Михайла Кацуріна. Внаслідок цього понад 70 людей госпіталізували, серед них – 9 дітей, та й сам ресторатор опинився на лікарняному ліжку. Через масштаб інциденту заклад тимчасово припинив роботу.