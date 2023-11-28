Отруєння Маріанни Буданової: як це могло статись і що використав ворог – головне про замах

Маріанна Буданова перебуває в лікарні з отруєнням. Її стан стабільний, лікування триває. У ГУР МО підтвердили факт отруєння дружини керівника розвідки водночас обставини замаху не розкривають.

Про погіршення самопочуття дружини Буданова стало відомо сьогодні, 28 листопада, зранку. Найімовірніше, отрута була в їжі, принаймні цю версію повідомили декілька ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР МО. 24 Канал зібрав усе, що відомо про отруєння та стан Маріанни Буданової.

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"Бабель" з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами, які не використовуються у військовій справі та побуті. Наразі вона перебуває в одній із київських лікарень, куди її госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я.

"Зараз завершується курс лікування – далі вона буде під контролем лікарів", – зазначив співрозмовник видання.

Чому це замах, а не побутове отруєння

! В українській розвідці офіційно підтвердили інформацію про отруєння дружини глави ГУР МО Кирила Буданова. У розвідці заявили, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності.

На те, що це була "цілеспрямована спроба отруєння" вказує той факт, що в аналізі крові знайшли важкі метали.

Джерело "РБК-Україна" в ГУР водночас повідомило, що наразі невідомо, чи це було "разове отруєння" чи "отруювали її упродовж якогось часу порційно". Інцидент розслідують як пробу вбивства.



Маріанну Буданову отруїли / Фото "Бабель"

Отруїли, імовірно, через їжу

"Українська правда" пише з посиланням на джерела у силовому блоці, що Маріанну Буданову отруїли через їжу. Ба більше, окрім неї, постраждали ще кілька співробітників ГУР.

Оскільки дружина Буданова має маленьку вагу, симптоми проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються,

– цитує видання джерело.

Водночас зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було.

За отруєнням стоїть Росія?

Політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі Radio NV припустив, що до отруєння Маріанни Буданової може бути причетна Росія. За його словами, для Росії це не є чимось новим. Саме отруєння – це основна фішка ще радянських спецслужб.

Він зауважив, що Буданов і його рідні є логічною ціллю для Росії так само як до цього стали цілями родина Скрипалів та, ймовірно, Віктор Ющенко під час кампанії 2004 року.

"У росіян є такий інструмент, як отруєння, отрути починаючи з Новичка й іншого проти тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, Буданов і його сім'я є для них саме такою ціллю", – зазначив Гайдай.

Що відомо про Маріанну Буданову

Відомо, що ще з червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

З Будановим Маріанна одружена вже 10 років. Після початку вторгнення Кирило Буданов розповідав для The War Zone, що його дружина є "офіцером поліції" та викладає психологію в академії МВС.



Кирило та Маріанна одружені уже 10 років / Фото з соцмереж

Безпекові заходи

На життя очільника ГУР Кирила Буданова з 2014 року було щонайменше 10 замахів.

З 24 лютого щоденний побут та безпекові заходи для родини Буданових змінились докорінно. У своїх інтерв'ю голова ГУР розповідав, що перевіз дружину у свій кабінет 23 лютого 2022 року, у день напередодні вторгнення, і відтоді його дружина фактично "живе" на роботі чоловіка.