Не вбивство, а останнє попередження влади, – політолог про ймовірне отруєння Навального
Ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального – це не замах на вбивство, а останнє попередження. Найімовірніше, що причиною трагічного випадку є саме позиція Навального щодо виборів у Росії, які відбудуться незабаром. Його активність точно заважала владі РФ.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економіст, політолог Владислав Іноземцев. Він впевнений в тому, що ця подія пов'язана з політикою.
Важливо Олексія Навального отруїли: біографія російського опозиціонера
Експерт пояснив, що у Росії є низка подій, схожих на ситуацію з отруєнням Навального. Часто відомі політики, опозиціонери чи незадоволені російські громадяни опиняються в схожій ситуації. "Це не випадковість. Я не дуже впевнений в тому, що це може бути пов'язано з проблемами в Білорусі. Скоріш за все, це через регіональні вибори, які пройдуть в Росії через 2 тижні", – зазначив Іноземцев.
За словами політолога, Навальний пропонував голосувати на виборах за будь-яких кандидатів, які мають шанс пройти, окрім представників діючої партії.
Я думаю, це викликало занепокоєння (у влади РФ – 24 канал). Можливо, це й не замах на вбивство, але чергове останнє попередження від влади Навальному,
– запевнив Іноземцев.
Політолог зазначив, що ймовірний такий варіант, що все ж влада дозволить відвезти Навального на лікування закордон. Однак це точно "затягнуть".
"Якщо це дійсно була спроба отруєння, думаю, це затягнуть на кілька днів, а то й тиждень. Все для того, щоб медики (іноземні – 24 канал) не змогли виявити причину отруєння та конкретний склад отрути. Тут буде баланс: влада випустить його, безумовно, але коли стан стабілізується", – пояснив експерт.
Іноземцев: Думаю, це не справа Путіна
Експерти наразі обговорюють чи не найголовніше питання – хто ж міг отруїти Навального. Іноземцев запевнив, що це точно не Путін. Однак "це точно не були люди з регіонів, адже сама операція не здійснюється силами кількох делетантів".
Я думаю, що це спецоперація. Коли ми говоримо про владу Росії, то не треба акцентувати саме на Путіну. Це згуртована група, яка має свої інтереси та хоче забезпечити нескінченність своєї влади,
– сказав Іноземцев.
Він ствердив, що неважливо, хто конкретно стоїть за цією справою. Важливо те, що це "з глибини режиму РФ, а не від конкретних противників опозиціонера".
► Чи спровокує отруєння Навального протести у РФ
Політолог зауважив, що російське суспільство ніяк не відреагує на ймовірне отруєння Навального. Він зазначив, що цього опозиціонера ставляться з повагою, але "в Росії є дивний специфічний момент".
Зверніть увагу Путін, Захід чи опозиція: хто стоїть за ймовірним отруєнням Навального
"Навальний популярний в інтернеті. Якщо в країнах ближнього Сходу інтернет був двигуном протестів, то в Росії він підміняє цей протест. Невдоволення йде в інтернет: вподобання, публікації, віртуальні мітинги і так далі. Мені здається, інтернет-сфера буде знову обурена, але в якісь реальні протести це не випливе", – підсумував Іноземцев.
Навальний впав у кому – що відомо: відео
Ймовірне отруєння Навального: що відомо
- Під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня 2020 року російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено приземлився в Омську. саме там політика одразу госпіталізували. Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому й не приходить до тями.
- Наразі невідомо, що саме стало причиною трагедії. Однак колеги Навального припустили, що його могли отруїти.
- За словами пасажирів, які стали очевидцями події, Навальному стало погано. Він пішов у вбиральню та не повернувся. У літаку був присутній блогер, він теж летів цим рейсом. Чоловік опублікував відео, де політик спершу п'є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.
- Колеги впевнені, що саме в чай Навальному підмішали отруту. Річ у тім, що це був єдиний напій, який політик споживав з самого ранку. Пізніше з'явилось відео, де склянку з чаєм Навальний отримав від свого помічника.
- Наразі лікарі остаточно діагнозу ще не назвали. Вони пообіцяли оголосити його до кінця дня. За інформацією ЗМІ, медики вже оголосили попередній висновок. У лікарні №1 міста Омська, де зараз перебуває опозиціонер, заявили, що Навальний у важкому стані через отруєння нейролептиками.