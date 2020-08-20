Ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального – це не замах на вбивство, а останнє попередження. Найімовірніше, що причиною трагічного випадку є саме позиція Навального щодо виборів у Росії, які відбудуться незабаром. Його активність точно заважала владі РФ.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економіст, політолог Владислав Іноземцев. Він впевнений в тому, що ця подія пов'язана з політикою.

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Експерт пояснив, що у Росії є низка подій, схожих на ситуацію з отруєнням Навального. Часто відомі політики, опозиціонери чи незадоволені російські громадяни опиняються в схожій ситуації. "Це не випадковість. Я не дуже впевнений в тому, що це може бути пов'язано з проблемами в Білорусі. Скоріш за все, це через регіональні вибори, які пройдуть в Росії через 2 тижні", – зазначив Іноземцев.

За словами політолога, Навальний пропонував голосувати на виборах за будь-яких кандидатів, які мають шанс пройти, окрім представників діючої партії.

Я думаю, це викликало занепокоєння (у влади РФ – 24 канал). Можливо, це й не замах на вбивство, але чергове останнє попередження від влади Навальному,

– запевнив Іноземцев.

Політолог зазначив, що ймовірний такий варіант, що все ж влада дозволить відвезти Навального на лікування закордон. Однак це точно "затягнуть".

"Якщо це дійсно була спроба отруєння, думаю, це затягнуть на кілька днів, а то й тиждень. Все для того, щоб медики (іноземні – 24 канал) не змогли виявити причину отруєння та конкретний склад отрути. Тут буде баланс: влада випустить його, безумовно, але коли стан стабілізується", – пояснив експерт.

Довідка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно звинувачував Навального в організації акцій протесту в Білорусі. Російський опозиціонер відповів миттєво на такі "закиди" Лукашенка. Він перевів на рахунок фонду допомоги протестувальникам 10 тисяч рублів.

Іноземцев: Думаю, це не справа Путіна

Експерти наразі обговорюють чи не найголовніше питання – хто ж міг отруїти Навального. Іноземцев запевнив, що це точно не Путін. Однак "це точно не були люди з регіонів, адже сама операція не здійснюється силами кількох делетантів".

Я думаю, що це спецоперація. Коли ми говоримо про владу Росії, то не треба акцентувати саме на Путіну. Це згуртована група, яка має свої інтереси та хоче забезпечити нескінченність своєї влади,

– сказав Іноземцев.

Він ствердив, що неважливо, хто конкретно стоїть за цією справою. Важливо те, що це "з глибини режиму РФ, а не від конкретних противників опозиціонера".

► Чи спровокує отруєння Навального протести у РФ

Політолог зауважив, що російське суспільство ніяк не відреагує на ймовірне отруєння Навального. Він зазначив, що цього опозиціонера ставляться з повагою, але "в Росії є дивний специфічний момент".

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"Навальний популярний в інтернеті. Якщо в країнах ближнього Сходу інтернет був двигуном протестів, то в Росії він підміняє цей протест. Невдоволення йде в інтернет: вподобання, публікації, віртуальні мітинги і так далі. Мені здається, інтернет-сфера буде знову обурена, але в якісь реальні протести це не випливе", – підсумував Іноземцев.

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