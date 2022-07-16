Гауляйтера Херсонщини сальдо могла отруїти ФСБ, – Хлань

Поплічників росіян на окупованій території України смерть підстерігає на кожному кроці. І не завжди вона йде від українських захисників.

Саме на це може очікувати і володимир сальдо. Він вирішив зрадити Україну та перейти на бік ворога, плануючи керувати окупованою Херсонщиною. Та не склалося. 14 липня стало відомо, що сальдо потрапив до лікарні. При цьому що він перебуває у комі.

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Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів дві версії того, що сталося. За однієї, це справа рук українських партизанів, які активно діють на окупованій території. Та більш поширеною є версія про те, що це справа рук російської фсб.

Нібито в день отруєння сальдо йому передали з москви дорогу пляшку коньяку. І навіть назвали її ціну – 2,5 тисячі доларів. А після того, як сальдо випив з неї, йому і стало погано і його госпіталізували. У лікарні він у дуже важкому стані.

"Зрештою великої різниці немає від чого помре цей колаборант, аби швидше – нікому його не шкода", – відзначив Сергій Хлань.

Водночас окупанти намагаються приховати те, що сталося. Вони до цього активно записували відео. Зараз же випускають старі відео з сальдо, видаючи їх за нові.

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