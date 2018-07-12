Що робити при отруєнні кавуном: головні симптоми та перша допомога
На українських ринках уже з'явилися кавуни, проте до сезону кавунів та динь залишається кілька тижнів. Проте вживати їх небезпечно, категорично не можна давати їх дітям.
У кавунах мало калорій, але безліч корисних речовин: вітаміни, фолієва кислота, каротин, пектинові полісахариди і клітковина. Проте лікар Вікторія Савицька не радить їсти їх не в сезон, пише ГолосUA.
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Ранні кавуни небезпечно вживати, оскільки вони можуть містити нітрати. Тому якщо ви на свій ризик вирішили поласувати цим плодом, то його потрібно ретельно мити. Також можна замочити у холодній воді на 30 хвилин.
"Добре б додати у воду аскорбінову кислоту – вона "витягує" більшу частину токсинів з плоду", – додає лікар.
Що робити, якщо ви отруїлися кавуном
Якщо після вживання кавуна ви різко відчули себе погано – треба викликати швидку допомогу, так як отруєння кавуном відноситься найнебезпечніших.
Лікар каже, що симптоми отруєння кавуном проявляються швидко – через пару годин після його вживання.
Основні симптоми: сильний головний біль, нудота, блювота і діарея, іноді піднімається температура, виникають судоми і ломота в суглобах.
У таких випадках я рекомендую терміново дзвонити в швидку, так як такий стан може бути небезпечно, особливо небезпечні нітрати, які містяться у кавуні, для дітей, їм ранні ягоди давати не варто. А малюкам до півтора років навіть в розпал сезону кавуни пробувати не варто,
– говорить Савицька.
До приїзду лікарів, хворому треба давати багато пити. Бажано, щоб людина випила таку кількість води, щоб з'явилася блювота. У такий спосіб організм позбавиться токсинів.
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Найближчу добу після отруєння бажано лежати в ліжку, адже організм дуже ослаблений. Крім того, у ці дні треба багато пити: мінеральну воду без газу, підійдуть також трав'яні чаї без цукру.
Що робити при отруєнні кавуном
До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.
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