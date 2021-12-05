Отруїлись газом: у Вінниці в будинку знайшли тіла трьох людей

У Вінниці в приватному будинку 4 грудня знайшли мертвими трьох людей. За попередньою інформацією, вони могли отруїтись чадним газом.

Про смерть людей поліцейських повідомили медики. У будинку знайшли тіло 50-річного господаря та двох знайомих: 25-річного чоловіка та 34-річну жінку.

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Попередня причина – газ

Так, за попередньою версією, люди могли померти через отруєння чадним газом. У помешканні було пічне опалення.

Відкрили кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок". Наразі обставини з'ясовують.

Як уникнути отруєння чадним газом

Щоб не отруїтися чадним газом, у приміщенні повинен бути постійний доступ свіжого повітря і безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляцію.

При отруєнні слід негайно викликати швидку допомогу, а потерпілого одразу ж вивести на вулицю. Також варто послабити одяг, аби йому було легше дихати.

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